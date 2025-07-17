فورد تستدعي 700 ألف سيارة لسبب خطير.. والتكلفة ستصل 570 مليون دولار

واشنطن - (د ب أ):

قررت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب استدعاء حوالي 700 ألف سيارة لعلاج مشكلة مستمرة منذ فترة بسبب تشقق في أحد الأجزاء يمكن أن يسبب تسرب الوقود إلى المحرك ونشوب نار في السيارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية القول إن عملية الاستدعاء تشمل مجموعات محددة من سيارات برونكو سبورت وإسكيب من إنتاج الفترة من 2020 إلى 2024.

وأشارت فورد إلى 8 حوادث شهدت تشققا في مضخمة الوقود واشتعال النار تحت الغطاء الأمامي للسيارة، دون أن تسفر عن أي إصابات.

وقالت فورد في إفصاح منفصل موجه إلى سوق المال إنها تتوقع وصول تكلفة عملية الاستدعاء وعلاج المشكلة إلى حوالي 570 مليون دولار.

وسيتم التعامل مع هذه التكلفة باعتبارها بند خاص في نتائج الربع الثاني من العام الحالي، لكنها لن تؤثر على الأرباح المعدلة والتدفقات النقدية خلال الفترة نفسها.