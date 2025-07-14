رئيس رابطة التجار: انتهاء "الأوفر برايس" وانخفاض مرتقب بأسعار السيارات

كتب - محمود أمين:

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، انتهاء ظاهرة "الأوفر برايس"، كاشفًا أن العديد من الماركات باتت تباع حاليًا بأسعار تقل عن السعر الرسمي المحدد من قبل الوكلاء.

وأوضح أبو المجد في تصريحات لبرنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة المحور الفضائية، أن الطفرة التي يشهدها قطاع صناعة وتجميع السيارات في مصر خلال العام الجاري، لعبت دورًا محوريًا في القضاء التام على الأوفر برايس وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الأشهر الأولى من عام 2025 شهدت افتتاح 3 مصانع جديدة لصناعة السيارات، ووصل العدد بنهاية النصف الأول من العام 5 مصانع، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مصانع بنهاية العام الجاري لتضاف إلى الـ18 مصنع العاملة في مصر.

ووصف رئيس رابطة التجار 2025 بأنه عام انتقالي ويليه عام 2026 ليكون عام الحصاد، وكل ذلك بفضل قرارات توطين استراتجية صناعة وتجميع السيارات في مصر، لافتًا إلى البروتوكولات التي أبرمتها وزارة الصناعة مع كبري الشركات المصنعة للسيارات وخاصة الصينية.

وأردف أبو المجد أن مصر باتت من أفضل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيع وتجميع السيارات، مع توافر مصانع مغدية للسيارات، ما جعل الصين تنظر إلى مصر باعتبارها المستقبل لانتاج السيارات الصينية.

وأشار إلى أن عدد المصانع التي تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات والذي تجاوز الـ 18 مصنع، جعل للصين ترى مصر مكانًا مميزًا لتشغيل مصانعها بهذه المنطقة من العالم، خاصة بعد تخبط العلاقات الأمريكية الصينية وزيادة الضرائب على الصادرات الصينية للسوق الأمريكي.

ولفت إلى أن هناك تنافس عنيف في أسعار السيارات ليس في الجديد فقط، إنما أيضًا في سوق المستعمل، ويرجع ذلك إلى توطين الصناعة وانتظام الإنتاج واستقرار سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه.

وكشف رئيس رابطة تجار السيارات أن المصانع الجديدة تركز بشكل أساسي على إنتاج السيارات التي لا يتجاوز سعرها مليون ونصف جنيه، وهي الفئة التي تشهد طلبًا واسعًا من قِبل المستهلك المصري

وشدد على أن هذا التوجه ساهم في خلق منافسة شديدة بين المصنعين والموزعين، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية.

اقرأ أيضًا:

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

هل أصبح أكبر سوق للسيارات بالعالم على مشارف الانفجار؟

21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "بجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل