بي واي دي تطلق سيارتها Titanium 7 الهجينة في الأسواق بهذه الأسعار

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة "بي واي دي" BYD الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، سيارتها Fang Cheng Bao 7 الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الـSUV الكبيرة.

ووفقًا لتقارير فإن سيارة بي واي دي الجديدة ستتوفر أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار تبدأ من 42 ألف دولار (مليونين و95 ألف جنيه مصري) تقريبًا

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية Fang Cheng Bao 7 الجديدة، التي تعرف أيضا باسم "Titanium 7"، تتمتع بمظهر شرس ينم عن القوة والصلابة، ترسم ملامحه البنية المرتفعة للسيارة والكشافات الأمامية المستطيلة، ومستشعر LiDAR المثبت على الزجاج الأمامي، إلى جانب حامل الأمتعة البارز على السقف، بالإضافة إلى الباب الخلفي الجانبي المزود بصندوق تخزين مدمج.

ويبلغ طول السيارة خمسة أمتار، وعرضها مترين، وارتفاعها 1.9 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.9 متر، بينما يتراوح وزن السيارة الإجمالي بين 2.2 و2.5 طن حسب سعة البطارية، ما يمنحها حضورا لافتا على الطريق ويجعلها واحدة من أكبر سيارات الشركة الصينية حتى الآن.

دفع هجين Plug-in

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين Plug-in متطور يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ويولد قوة 156 حصان، مع محركين كهربائيين، الأول في المحور الأمامي بقوة 218 حصان والثاني في الخلف بقوة 272 حصان، لتصل القوة الإجمالية إلى 483 حصان.

كما توفر الشركة إصدارا يعتمد على سواعد محرك كهربائي واحد بقوة 200 كيلووات/ 272 حصان.

وتوفر السيارة خيارين من البطاريات: النسخة الأساسية تأتي ببطارية من نوع LFP بسعة 6ر26 كيلووات ساعة تكفي لمدى سير كهربائي يتراوح بين 100 و105 كلم.

وتأتي النسخة الأعلى ببطارية بسعة 35.6 كيلووات ساعة، مع مدى سير كهربائي يصل إلى 130 كلم.

أما معدل استهلاك الوقود فيتراوح بين 6.3 و6.4 لتر لكل 100 كلم.

أما المقصورة الداخلية، فتمتاز بتصميم عملي وأنيق، وتضم شاشة كبيرة تتوسط الكونسول الأمامي، كما أنها توفر خمسة مقاعد موزعة على صفين.

وتزهو المقصورة الداخلية بلون برتقالي جريء، والذي يمنح المقصورة طابعا عصريا جذابا.

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