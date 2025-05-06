جي بي أوتو تكشف عن النسخة الفيس ليفت من هيونداي IONIQ 5 الكهربائية

كتب- محمود أمين :

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن إطلاق نسخة المُطورة من سيارة هيونداي IONIQ 5 الكهربائية. تجمع النسخة المطورة من هيونداي IONIQ 5 بين الأداء ، والكفاءة، والراحة. كما يأتي هذا الإطلاق كخطوة ضمن استراتيجية جي بي أوتو، التي تهدف إلى تطوير قطاع السيارات في مصر.

وفي هذا الأطار، أعرب فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي بشركة جي بي أوتو، عن سعادته بإطلاق النسخة المُطورة من هيونداي IONIQ 5، وقال: "جي بي أوتو تسعى دائماً لتقديم أحدث التقنيات التي تتجاوز توقعات عملائنا وتتماشى مع احتياجاتهم المتزايدة للسيارات الصديقة للبيئة". وأضاف: "تُعد هذه النسخة من IONIQ 5 خطوة كبيرة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز سوق السيارات الكهربائية في مصر."

تتميز السيارة بقدرة وأداء عاليين، حيث تأتي بمحرك كهربائي من نوع مزدوج. تعتمد السيارة على محرك من نوع PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) ، وتتميز بأداء قوي ومتوازن من خلال نظام الدفع المزدوج. تبلغ اقصى قوة للمحرك الامامي (KW) نحو 73.9، بينما تصل اقصى قوة للمحرك الخلفي (KW) إلى 165.4، لتبلغ اقصى قوة للمحرك مجمعة (KW) حوالي 239.3. أما من حيث القوة الحصانية، فتبلغ اقصى قوة حصانيه للمحرك الامامي (HP) 99.1، و اقصى قوة حصانيه للمحرك الخلفي (HP) تصل إلى 221.8، ليكون إجمالي اقصى قوة حصانيه مجمعة (HP) نحو 320.9. ويعزز الأداء عزم دوران قوي، حيث يبلغ اقصى عزم للمحرك الامامي (NM) 255، و اقصى عزم للمحرك الخلفي (NM) 350، ليصل اجمالي اقصى عزم حصانيه مجمع (NM) إلى 605.

وبالإضافة، تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة 84 كيلوواط/ساعة، مما يتيح نطاق قيادة موسع. وفيما يخص شحن السيارة، تمتاز هيونداي IONIQ 5 FL بقدرات شحن سريعة وفعالة، تدعم السيارة الشحن فائق السرعة بقدرة 350 كيلوواط، حيث يُمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة أو خلال7 ساعات و35 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة 10.5 كيلوواط، مما يجعلها مناسبة للشحن الليلي أو أثناء فترات التوقف الطويلة.

أنظمة الأمان المتطورة في هيونداي IONIQ 5FL :

تأتي السيارة مزودة بـ مراَه داخلية ذاتية التعتيم مع امكانية الرؤية الرقمية الخلفية، بالإضافة إلى جهاز تحذير المسافة الجانبية لتعزيز السلامة أثناء القيادة. كما تشمل أنظمة الأمان المتقدمة ميزة المحافظة على الحارة المرورية و المحافظة على القيادة في المسار. وتدعم السيارة خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ - Ca, Pe Cy ، إلى جانب خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ - Tu ولزيادة مستوى الأمان، توفر السيارة رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، بالإضافة إلى نظام تحذير النقطة العمياء.

التجهيزات الداخلية والخارجية في هيونداي :IONIQ 5FL

تتميز السيارة بـ بدالات قيادة معدن تضيف لمسة رياضية وفخامة أثناء القيادة، بالإضافة إلى كنصوله امامية بمساحة تخزين مع امكانية الامتداد لتوفير راحة إضافية وتنظيم أفضل للمساحة الداخلية. كما تتوفر خاصية التحكم في مقاومة الشحن من المقود، مما يمنح السائق تحكمًا أفضل أثناء القيادة. ولتعزيز الراحة، تأتي السيارة بـ مقعد استرخاء للسائق و مقعد استرخاء للراكب المامي، مما يضمن تجربة قيادة مريحة وممتعة لجميع الركاب. وتكتمل المزايا الخارجية بـ جنوط سبور مقاس "20 التي تضيف مظهرًا ديناميكيًا وعصريًا للسيارة.

وسائل الراحة والترفيه في هيونداي IONIQ 5FL :

توفر السيارة تجربة قيادة متقدمة من خلال شاشة عرض فى نطاق الرؤية التي تسهّل على السائق متابعة المعلومات دون تشتيت الانتباه عن الطريق، بالإضافة إلى نظام الصوت Bose الذي يمنح جودة صوت استثنائية وتجربة استماع فاخرة داخل المقصورة.

الأسعار الرسمية

تبدأ اسعار سيارة هيونداي الجديدة من 2 مليون و 750 ألف جنيه، 3 ملايين و 310 ألف جنيه للفئة الثانية، 3 ملايين و 350 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.

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