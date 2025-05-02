قبل الشراء.. أبرز 6 عيوب في شيري أريزو 5 الجديدة

كتب - محمد جمال:

تعد السيارة شيري أريزو 5 السيدان الجديدة خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن سيارة اقتصادية وعملية بأسعار مقبولة، فهي تقدم خلال شهر مايو الجاري بسعر رسمي 645 ألف جنيه.

و695.000 جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 795.000 جنيه.

ورغم المزايا التي تقدمها السيارة في هذه الفئة، إلا أن هناك مجموعة من العيوب التي ظهرت بوضوح من خلال تجارب الاستخدام والمراجعات الفنية مثل المتعلقة بالأداء والراحة والأمان.

ومن المهم أيضًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي مقارنة شيري أريزو 5 الجديدة المجمعة بمصر، مع بدائل أخرى في نفس الفئة مثل شيفرولية أوبترا ورينو تاليانت.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز السلبيات في شيري أريزو 5 الجديدة:

الخامات الداخلية

استخدام خامات داخلية ليست الأفضل مقارنة بالمنافسين بنفس الفئة السعرية، مع وجود كثيف للبلاستيك الصلب.

العزل الخارجي

العزل الخارجي للضوضاء ليس الأفضل، وأيضا صوت المحرك واضح جدا داخل المقصورة الرئيسية.

المساحات الداخلية

يعيب شيري أريزو 5 المساحات الداخلية الضيقة وعدم الشعور بالراحة عند الجلوس.

أسعار الصيانة

يعاني العديد من مالكي السيارة الصينية من ارتفاع أسعار الصيانة شيري أريزو لدى الوكيل؛ فضلا عن قلة توافر قطع الغيار بالسوق المحلي.

وسائل الترفية

يعيب أريزو 5 قلة الوسائل التكنولوجيه ووسائل الترفيه، مقارنة بمنافسيها في هذه الفئة السعرية.

استهلاك البنزين

يعاني العديد من مالكي أريزو 5 من ارتفاع استهلاك البنزين بها بصورة أكثر من الطبيعي مقارنة بالمنافسين.

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