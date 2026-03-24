سوبارو تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة للطرق الوعرة

كتب : مصراوي

12:56 م 24/03/2026 تعديل في 12:56 م
    سوبارو تريل سيكر الجديدة
    سوبارو تريل سيكر الجديدة
    سوبارو تريل سيكر الجديدة
    سوبارو تريل سيكر الجديدة

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة سوبارو عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها Outback الكومبي المخصصة للطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 280 كيلووات/381 حصان، مما يتيح لها الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية سعة 74,4 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 526 كلم.

ويمكن شحن البطارية باستخدام شاحن حائطي بقدرة تصل إلى 22 كيلووات أو شاحن سريع بقدرة قصوى تبلغ 150 كيلووات، وهذا يعني أن شحنها من 10% إلى 80% يستغرق 28 دقيقة فقط.

وعلى الصعيد الشكلي، تأتي النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة بطول 4,85 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 633 و 1718 لترا، أما قدرة السحب فتصل إلى 1,5 طن.

وتتمتع النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة بروح المغامرة؛ حيث يزيد الخلوص الأرضي على 20 سم، مع أنماط قيادة خاصة للثلج والطين، كما أنها مزودة بنظام دفع رباعي قياسي.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها شانجان في مصر

محكمة ألمانية تبرئ بي إم دبليو ومرسيدس من دعاوى المناخ

برابوس تكشف عن 900 Mean Green بقوة 900 حصان و تسارع مذهل

سوبارو الجديدة سوبارو الكهربائية سوبارو تريل سيكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد الأربعاء والخميس بسبب الطقس السيئ
جامعات ومعاهد

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد الأربعاء والخميس بسبب الطقس السيئ
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)
أخبار مصر

حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)
مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
نصائح طبية

مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
رياضة عربية وعالمية

قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا بسبب الطقس السيئ
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)