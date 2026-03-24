طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة سوبارو عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها Outback الكومبي المخصصة للطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 280 كيلووات/381 حصان، مما يتيح لها الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية سعة 74,4 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 526 كلم.

ويمكن شحن البطارية باستخدام شاحن حائطي بقدرة تصل إلى 22 كيلووات أو شاحن سريع بقدرة قصوى تبلغ 150 كيلووات، وهذا يعني أن شحنها من 10% إلى 80% يستغرق 28 دقيقة فقط.

وعلى الصعيد الشكلي، تأتي النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة بطول 4,85 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 633 و 1718 لترا، أما قدرة السحب فتصل إلى 1,5 طن.

وتتمتع النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة بروح المغامرة؛ حيث يزيد الخلوص الأرضي على 20 سم، مع أنماط قيادة خاصة للثلج والطين، كما أنها مزودة بنظام دفع رباعي قياسي.

