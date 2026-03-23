زيادات بأسعار سيارات MG موديل 2026 في مصر

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة MG في السوق المصري، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها موديل 2026 بتاريخ 22 مارس، والتي تضمنت زيادات على عدد من الطرازات.

ونستعرض من خلال الموضوع التالي أسعار سيارات أم جي في مصر:

MG 5

ارتفعت أسعار السيارة MG 5 موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 859,990 جنيه للفئة Comfort، وتصل إلى 959,990 جنيه للفئة Luxury.

MG ZS

ارتفعت أسعار السيارة MG ZS موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 989,990 جنيه للفئة Comfort، وتصل إلى 1,109,990 جنيه للفئة PLUS.

MG GT

ارتفعت أسعار السيارة MG GT موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 1,059,990 جنيه للفئة Comfort، وتصل إلى 1,109,990 جنيه للفئة Luxury.

MG G50 Plus

ارتفعت أسعار السيارة MG G50 Plus موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه وأصبحت سعرها 1,289,990 جنيه.

MG ONE

ارتفعت أسعار السيارة MG ONE موديل 2026 بقيمة 70 ألف جنبه، وأصبح سعرها 1,369,900 جنيه للفئة Luxury.

MG RX5+

ارتفعت أسعار السيارة MG RX5+ موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه وأصبح سعرها 1,440,000 جنيه للفئة Luxury.

MG HS+

تقدم MG HS+ موديل 2026، بزيادى 35 ألف جنيه وأصبح سعرها 1,485,000 جنيه للفئة Luxury أما نسخة HEV أصبح سعرها 1.610.00 جنيه.

MG 7

ارتفعت أسعار السيارة MG 7 موديل 2026 بقيمة 35 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 1,625,000 جنيه للفئة LUX، وتصل إلى 1,725,000 جنيه للفئة Trophy.

MG Cyberster

تقدم السيارة MG Cyberster موديل 2026 بزيادة 100 ألف جنيه وأصبح سعرها الرسمي 2,850,000 جنيه.