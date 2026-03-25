برلين -(د ب أ):



تؤدي الكاميرات دورا كبيرا في تعزيز سلامة القيادة، غير أنها لا تغني عن الانتباه الكامل للسائق ومراقبة الطريق.

وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن مجال تصميم السيارات الحديثة يشهد تطورا ملحوظا، إلا أن هذا التطور جاء على حساب الرؤية المحيطية للسائق؛ فبسبب زيادة سماكة أعمدة السقف، وخاصة العمود الأمامي، إلى جانب تصغير مساحات النوافذ واعتماد تصاميم أكثر صلابة، أصبحت زاوية الرؤية محدودة بشكل واضح.

وقد دفع هذا التراجع الشركات المصنّعة إلى الاعتماد بشكل متزايد على أنظمة الكاميرات كحل تقني لتعويض هذا النقص وتحسين مستوى الأمان أثناء القيادة.

وفي هذا السياق، برزت كاميرات الرجوع إلى الخلف كواحدة من أكثر الأنظمة انتشارا؛ حيث تعمل تلقائيا عند تعشيق وضع الرجوع، وتوفر رؤية مباشرة للمناطق، التي يصعب ملاحظتها عبر المرايا التقليدية، مثل وجود مشاة أو عوائق خلف السيارة.

ورغم فعاليتها الكبيرة، إلا أن أداءها قد يتأثر بعوامل خارجية مثل الاتساخات أو الأحوال الجوية السيئة، ما يستدعي تنظيفها وصيانتها بشكل دوري.

وإلى جانب ذلك، تقدم الكاميرات الأمامية دعما إضافيا، خاصة في السيارات ذات المقدمة الطويلة أو الكبيرة الحجم؛ حيث إنها تساعد السائق على المناورة بدقة أكبر في المساحات الضيقة.

رؤية بزاوية 360 درجة

أما أنظمة الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة فتمثل نقلة نوعية في هذا المجال؛ إذ تعتمد على دمج صور متعددة من كاميرات موزعة حول السيارة لتقديم عرض علوي شامل يُمكّن السائق من إدراك موقع السيارة بدقة أثناء الركن أو القيادة في البيئات الحضرية المزدحمة.

وظهرت أيضا المرايا الرقمية، التي تستبدل المرايا التقليدية بشاشات داخلية تنقل صورة مباشرة من كاميرات خلفية. وتمتاز هذه الأنظمة بقدرتها على توفير رؤية أوضح في ظروف الإضاءة المنخفضة، وعدم تأثرها بوجود ركاب أو أمتعة تعيق الرؤية الخلفية.

ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأنظمة قد يطرح تحديات تتعلق بصعوبة تقدير المسافات، خاصة للسائقين غير المعتادين عليها.

مراقبة النقاط العمياء

وتلعب الكاميرات الجانبية وأنظمة مراقبة النقاط العمياء دورا مهما في تعزيز السلامة؛ إذ تقوم برصد المركبات الموجودة خارج نطاق رؤية السائق وتحذيره عند تغيير المسار، ما يقلل من احتمالات وقوع الحوادث.

ورغم المزايا العديدة لهذه الأنظمة، فإنها لا تخلو من بعض العيوب مثل الحاجة إلى فترة تكيّف واحتمالية التعرض لأعطال إلكترونية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، فضلا عن ذلك قد تتسبب الشاشات في انعكاسات ضوئية أو صعوبة في الاستخدام لبعض الفئات، مثل مرتدي النظارات.

وتؤكد نتائج الاختبارات الحديثة أن مشكلة ضعف الرؤية في السيارات لا تزال قائمة؛ حيث لم تحقق أي من النماذج الحديثة تقييما مرتفعا في هذا الجانب، ما يعزز من أهمية الاعتماد على تقنيات الكاميرات كوسيلة مساعدة.

ومع ذلك، تبقى هذه الأنظمة أدوات داعمة لا يمكن أن تحل محل انتباه السائق واعتماده على مهاراته الأساسية أثناء القيادة.