سول - (د ب أ):

قررت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية استدعاء 61.093 سيارة بالولايات المتحدة من طراز باليسيد وباليسيد الهجين موديل 2026 من فئتي ليميتد أو كاليجرافي، وذلك لوجود خطر محتمل في المقاعد الكهربائية للصفين الثاني والثالث.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية أن المقاعد قد لا تستشعر وجود شخص عليها، وقد تستمر في الحركة بعد ملامستها أثناء استخدام وظائفها الكهربائية، مثل خاصية الإمالة والانزلاق بلمسة واحدة أو خاصية الطي والتخزين التلقائي، مما يزيد من خطر الإصابة، خاصة للأطفال.

ونصحت الإدارة أصحاب هذه السيارات بتوخي الحذر عند استخدام وظائف المقاعد الخلفية الكهربائية حتى اكتمال الإصلاحات. ويجب عدم جلوس الأطفال في منطقة المقاعد الخلفية أو بالقرب منها أثناء عملية الطي الكهربائي.

وتعمل هيونداي على تطوير حل دائم، ولكن في الوقت الحالي، ستوفر الشركة تحديثا مجانيا لبرنامج نظام التحكم في المقاعد الكهربائية.

ومن المتوقع إرسال خطابات الإخطار إلى أصحاب السيارات المستهدفة ابتداء من 16 مايو المقبل للتوجه إلى مراكز الصيانة التابعة للشركة لإصلاح الخلل.

