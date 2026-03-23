برابوس تكشف عن 900 Mean Green بقوة 900 حصان و تسارع مذهل

كتب : د ب أ

03:00 م 23/03/2026
    900 Mean Green (2)
    900 Mean Green (4)
    900 Mean Green (1)
    900 Mean Green (3)

أعلنت شركة برابوس عن إطلاق سيارتها 900 Mean Green المعدلة، التي تقوم على أساس السيارة مرسيدس AMG GLS 63.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك ثماني الأسطوانات بقوة 603 حصان، قد زادت من قوته لتصل إلى 900 حصان، مع زيادة عزم الدوران من 850 الى 1250 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 310 كلم/س.

ويُكمل النظام الصوتي الرياضي مع مخارج عادم من الكربون والتيتانيوم تجربة الأداء، مانحا المحرك صوتا عدوانيا يتناسب مع قوته الخارقة.

طلاء أخضر خاص

وعلى الصعيد الشكلي، تتألق السيارة بطلاء أخضر خاص، مع أجزاء هوائية من الكربون في المقدمة وفتحات تهوية جديدة وشبكة أمامية من الكربون وأجنحة خلفية وممتص صدمات خلفي وسبويلر خلفي، إلى جانب تفاصيل سوداء وشعارات برابوس مضاءة، وعجلات قياس 24 بوصة مطلية بنفس لون الهيكل.

كما تم تقليل ارتفاع السيارة عن الأرض باستخدام وحدة SportXtra، ما يمنحها ثباتا أكبر على الطريق.

وفي الداخل، يستمر اللون الأخضر المميز في كل التفاصيل، مع استخدام واسع للجلد وفرش ألكانترا وعناصر كربونية في المقود والدواسات ومقابض الأبواب وشاشات ومقاعد عالية الجودة ليكون التصميم الداخلي انعكاسا للفخامة والرياضية معا.

900 Mean Green برابوس مرسيدس AMG GLS 63

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
دعاء "بحق فاطمة وأبيها".. أسامة قابيل: توسل مشروع ولا علاقة له بالتشيّع
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس

