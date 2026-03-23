أعلنت شركة برابوس عن إطلاق سيارتها 900 Mean Green المعدلة، التي تقوم على أساس السيارة مرسيدس AMG GLS 63.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك ثماني الأسطوانات بقوة 603 حصان، قد زادت من قوته لتصل إلى 900 حصان، مع زيادة عزم الدوران من 850 الى 1250 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 310 كلم/س.

ويُكمل النظام الصوتي الرياضي مع مخارج عادم من الكربون والتيتانيوم تجربة الأداء، مانحا المحرك صوتا عدوانيا يتناسب مع قوته الخارقة.

طلاء أخضر خاص

وعلى الصعيد الشكلي، تتألق السيارة بطلاء أخضر خاص، مع أجزاء هوائية من الكربون في المقدمة وفتحات تهوية جديدة وشبكة أمامية من الكربون وأجنحة خلفية وممتص صدمات خلفي وسبويلر خلفي، إلى جانب تفاصيل سوداء وشعارات برابوس مضاءة، وعجلات قياس 24 بوصة مطلية بنفس لون الهيكل.

كما تم تقليل ارتفاع السيارة عن الأرض باستخدام وحدة SportXtra، ما يمنحها ثباتا أكبر على الطريق.

وفي الداخل، يستمر اللون الأخضر المميز في كل التفاصيل، مع استخدام واسع للجلد وفرش ألكانترا وعناصر كربونية في المقود والدواسات ومقابض الأبواب وشاشات ومقاعد عالية الجودة ليكون التصميم الداخلي انعكاسا للفخامة والرياضية معا.