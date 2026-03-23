محكمة ألمانية تبرئ بي إم دبليو ومرسيدس من دعاوى المناخ

كتب : د ب أ

02:00 م 23/03/2026

فشلت منظمة "المساعدة البيئية الألمانية" أمام المحكمة الألمانية الاتحادية في دعاوى مناخية ضد شركتي "بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز" الألمانيتين للسيارات.

وكانت المنظمة تسعى عبر القضاء إلى فرض حظر على شركتي صناعة السيارات يمنعهما من بيع سيارات جديدة مزودة بمحركات احتراق داخلي بعد نوفمبر 2030.

وأعلنت المديرة التنفيذية للمنظمة باربارا ميتس أنه سيتم فحص حكم المحكمة، ثم اتخاذ قرار بشأن التوجه إلى المحكمة الدستورية الألمانية.

وتتمحور القضايا حول مسألة ما إذا كان يمكن إلزام الشركات باتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل مستقل عن اللوائح الحكومية القائمة.

وقد رفع الدعوتان ثلاثة من المديرين التنفيذيين للمنظمة، مستندين في حجتهم إلى الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في الدستور الألماني.

ويؤكد المدعون أن استمرار بي إم دبليو ومرسيدس في إنتاج مركبات تعمل بالوقود الأحفوري يستهلك حصة غير متناسبة من ميزانيات ثاني أكسيد الكربون العالمية والوطنية، في إشارة إلى كمية الانبعاثات التي يمكن إطلاقها مع الاستمرار في الحد من الاحترار العالمي وفقا للأهداف المتفق عليها دوليا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
زووم

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
أخبار المحافظات

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
أخبار مصر

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار
شئون عربية و دولية

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية