تستعد شركة SN Automotive، تحالف الصافي والنصر للسيارات، للكشف عن سيارتين جديدتين لأول مرة في السوق المصري، وتعد السيارة Dongfeng 008 واحدة من أبرز الطرازات الكروس أوفر المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي السيارة بأبعاد كبيرة تعكس طابعها العائلي، حيث يبلغ طولها 5002 مم، وعرضها 1972 مم، وارتفاعها 1732 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3025 مم. كما تتوفر بمقصورة داخلية بلونين هما الأبيض والبني، مع معامل سحب هوائي يبلغ 0.268، وترتكز على إطارات رياضية بقياس 265/45 R21.

وفي الداخل، تقدم السيارة تجربة تكنولوجية متطورة، حيث تضم شاشة تحكم مركزية عائمة قياس 15.6 بوصة مدعومة بمعالج Qualcomm Snapdragon 8155، إلى جانب لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة، ومرآة رقمية خلفية 9.2 بوصة. كما تشمل التجهيزات نظام القيادة المتقدمة Pilot، وإضاءة محيطية متعددة الألوان بـ64 لونًا، وشحن لاسلكي سريع بقوة 50 واط، ومساعدًا صوتيًا ذكيًا، مع إمكانية التحكم عن بعد عبر الهاتف.

وتعزز السيارة من تجربة الترفيه عبر نظام صوتي متطور مكون من 20 سماعة، من بينها سماعتان مدمجتان بمسند رأس السائق، بالإضافة إلى مضخم صوت مستقل وسماعة خارجية، فيما تشمل الخيارات الاختيارية ثلاجة ذكية بدرجات حرارة تتراوح بين 5 و50 درجة مئوية، وشاشة ترفيه خلفية قياس 15.6 بوصة.

وتتوفر Dongfeng 008 بنسختين من منظومة الدفع، الأولى هجينة ممتدة المدى (EREV)، وتعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو يولد 145 حصانًا، إلى جانب محرك كهربائي خلفي بقوة 268 حصانًا وعزم 340 نيوتن متر، مدعوم ببطارية سعة 34.32 كيلوواط/ساعة، ما يوفر مدى كهربائي يصل إلى 210 كيلومترات، بينما يصل المدى الإجمالي إلى 1300 كيلومتر، مع إمكانية الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 26 دقيقة.

أما النسخة الكهربائية بالكامل (EV)، فتعتمد على نفس المحرك الكهربائي الخلفي، لكنها مزودة ببطارية أكبر سعة 82.28 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 636 كيلومترًا، مع دعم الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 28 دقيقة.

وعلى صعيد الأمان، تعتمد السيارة على حزمة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل الفرامل التلقائية للطوارئ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، إلى جانب كاميرات رؤية محيطية 360 درجة ونظام الركن الذاتي. كما تضم وسائد هوائية متعددة، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مانع الانزلاق، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات، ما يعزز من مستويات السلامة ويوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا وثقة.