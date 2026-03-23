إعلان

تعرف على أسعار بي واي دي F3 المستعملة في مصر خلال مارس

كتب : محمد جمال

05:00 م 23/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد سوق السيارات المصري خلال الأيام الماضية انتعاشة ملحوظة في حركة البيع والشراء، وذلك تزامنًا مع عودة ارتفاع الأسعار مجددًا بعد فترة من التراجعات التي دفعت العديد من المشترين لترقب السوق ومع هذه الزيادة الأخيرة تسارع المقبلين على الشراء لاتخاذ القرار فورا قبل موجات صعود جديدة محتملة.

وفي ظل هذا النشاط، يتجه قطاع كبير من المستهلكين نحو سوق السيارات المستعملة باعتباره الخيار الأكثر اقتصادية، ويبحث العديد من المشترين عن أسعار بي واي دي F3 موديل 2022 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط 420 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار بي واي دي F3 بمصر:

تقدم بي واي دي F3 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة.

يتصل محرك السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

أحدث الموضوعات

زووم

زووم

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

