فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات استدعاء أكثر من 90 ألف سيارة كهربائية من طرازي "فولكس فاجن" و"كوبرا" حول العالم إلى الورش الفنية، وذلك وفقاً لبيان صادر عن قاعدة بيانات الاستدعاءات التابعة للمكتب الاتحادي للمركبات في مدينة فلنسبورج الواقعة أقصى شمال ألمانيا.

ويأتي هذا الإجراء بسبب خلل في وحدات في البطارية عالية الجهد قد يؤدي إلى مشكلات تتراوح ما بين إضاءة مصباح تحذير أصفر، مروراً بانخفاض في مدى السير، وصولاً إلى خطر نشوب حريق.

مخاطر اشتعال سيارات فولكس فاجن الكهربائية

وأوضحت البيانات أن المشكلة تتعلق بوحدات بطارية لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة، وأكد المكتب الاتحادي للمركبات أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حوادث أدت إلى أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي رد على استفسار، أكد متحدث باسم شركة فولكس فاجن هذا الاستدعاء.

ما موديلات سيارات فولكس فاجن الكهربائية المستدعاة

وبحسب المكتب، تشمل السيارات المتأثرة طرازات فولكس فاجن "آي دي.3" و"آي دي.4" و"آي دي.5" و"آي دي. بوز"، وهي إنتاج الفترة ما بين 24 يونيو 2023 و23 أغسطس 2024، بالإضافة إلى طراز "بورن" من العلامة الشقيقة "كوبرا" المصنع في الفترة ما بين 7 فبراير 2022 و21 أبريل 2024.

ويبلغ إجمالي السيارات المستدعاة عالمياً ما يزيد قليلاً عن 94 ألف مركبة، منها قرابة 75 ألف سيارة من علامة فولكس فاجن وأكثر من 19 ألف سيارة من علامة كوبرا. أما في ألمانيا، فيصل عدد السيارات المتأثرة إلى 28 ألف مركبة، موزعة بين 22 ألف سيارة لفولكس فاجن وستة آلاف سيارة لكوبرا.

وأشارت المكتب الاتحادي للمركبات إلى أنه لمعالجة هذه المشكلة، يجب إجراء تحديث للبرامج في الورشة المعتمدة وفحص البطارية عالية الجهد. وفي حال تطلب الأمر، سيتم استبدال وحدات فردية معينة داخل البطارية لضمان سلامة المركبة.

