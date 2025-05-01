7 عيوب في بروتون ساجا الجديدة يجب أن تعرفها قبل الشراء

كتب - محمد جمال:

تعد السيارة بروتون ساجا السيدان الجديدة خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن سيارة اقتصادية وعملية بأسعار مقبولة، فهي تقدم خلال شهر مايو الجاري بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

ورغم المزايا التي تقدمها السيارة في هذه الفئة، إلا أن هناك مجموعة من العيوب التي ظهرت بوضوح من خلال تجارب الاستخدام والمراجعات الفنية مثل المتعلقة بالأداء والراحة والأمان.

ومن المهم أيضًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي مقارنة سيارة بروتون الجديدة المجمعة بمصر، مع بدائل أخرى في نفس الفئة مثل شيري أريزو 5 أو بي واي دي F3.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز السلبيات في سيارة بروتون الجديدة:

1. عزل صوت ضعيف داخل المقصورة

يعاني ركاب بروتون ساجا من تسرب واضح لأصوات الطريق والمحرك، خاصة عند السرعات المتوسطة والعالية، وهو ما يقلل من الراحة داخل السيارة ويجعل التجربة مزعجة نسبيًا مقارنة بمنافسين مثل نيسان صني وشيري أريزو 5.

2. أداء محرك متواضع

تأتي السيارة بمحرك 1300 سي سي بقوة 95 حصان، وهو مناسب للاستخدام داخل المدن، لكنه لا يقدم أداءً كافيًا في الطرق المفتوحة أو عند الحمولة الكاملة، كما أن تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س يعد بطيئًا نسبيًا.

3. نظام تعليق قاسي "العفشة"

يلاحظ أن نظام التعليق في السيارة قاسي "خشن"، ما يؤثر على راحة الركاب، خصوصًا في الطرق غير الممهدة المنتشرة داخل بعض المدن والقرى المصرية.

4. خامات داخلية اقتصادية

تعتمد السيارة على خامات بلاستيكية صلبة في تصميم المقصورة، مع تصميم بسيط تقليدي لا يرقى إلى الشكل العصري الذي توفره بعض السيارات الصينية المنافسة.

5. ضعف تجهيزات الأمان

النسخة المتاحة من بروتون ساجا تأتي بدون نظام الثبات الإلكتروني (ESP) وتفتقر لوسائد هوائية مزدوجة، ما يضعف من مستوى الأمان المعروض خصوصًا للسائقين الجدد أو العائلات بعكس سيارة مثل شيري أريزو 5.

6. تحديات في إعادة البيع

رغم عودة بروتون مؤخرًا للسوق المصري، إلا أن سمعتها في سوق إعادة البيع ما زالت محدودة، نتيجة فترات انقطاع سابقة ونقص مراكز الصيانة، وهو ما قد يؤثر على قرار الشراء طويل الأجل.

7. ضيق المساحات

يعيب السيارة بروتون ساجا مساحاتها الداخلية الضيقة، حيث أنها لا توفر مساحات مناسبة وكافية للركاب خاصة بالمقاعد الخلفية.

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