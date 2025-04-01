تتجاوز 1000 جنيه.. ارتفاع أسعار بعض منتجات زيوت التعاون - قائمة رسمية

القاهرة - (مصراوي):

كشفت شركة التعاون للبترول عن أحدث قائمة سعرية لمنتجات الزيوت المتوفرة بالسوق المصري، والتي تشمل زيوت محركات السيارات البنزين والديزل، وأيضًا زيوت الهيدروليك، ومشتقات التشحيم وسوائل التشغيل.

وشهدت قائمة الأسعار الجديدة التي يبدأ العمل بها من الأول من أبريل الجاري، استقرار بعض المنتجات مثل CPC One Extra سعة 1 و4 لتر، وCPC Genix 8000 سعة 1 و4 و5 لتر.

بينما ارتفعت بعض الأنواع الأخرى مثل CPC SJ الذي تراوحت نسب الزيادة به ما بين 5 جنيهات و25 جنيه للعبوات سعة 1 و4 لتر، و1081 جنيه في سعر برميل 180 كيلو.

ويمكن من خلال القائمة التالية الاطلاع على أسعار كافة المنتجات التي تقدمها التعاون بالأسواق المصرية:

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