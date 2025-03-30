تويوتا فورتشنر 2025| سيارة للأراضي الوعرة مصنَّعة بمصر - أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات تويوتا فورتشنر موديل 2025 المجمعة بمصر بثلاث فئات من التجهيزات، مع محركين مختلفين.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات وأسعار السيارة محلياً:

تبدأ أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 في السوق المصري من 3,300,000 جنيه للنسخة المزودة بمحرك سعة 2.7 لتر بنظام دفع ثنائي (2X4). أما الفئة الأولى من النسخة المزودة بمحرك 4.0 لترات بنظام الدفع الرباعي (4X4)، فيتم بيعها بسعر رسمي 3,700,000 جنيه. كما تتوفر النسخة الأعلى تجهيزًا بسعر 3,900,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر 2025 تقدم للعملاء خيارين من المحركات المحرك الأول، محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، يولد قوة 163 حصان، ويتوفر في الفئتين الأولى والثانية. ويعمل بنظام دفع ثنائي في الفئة الأولى، بينما تعمل الفئة الثانية بنظام دفع رباعي (4X4).

أما المحرك الثاني، محرك سداسي الأسطوانات سعة 4.0 لترات، يولد قوة 234 حصان، ويعمل بنظام الدفع الرباعي (4X4). هذه النسخة تأتي مع عجلات رياضية بقياس 18 بوصة. تويوتا فورتشنر 2025 مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تويوتا فورتشنر مزودة بعدد من أنظمة الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبيًا عند المنعطفات أو أثناء المناورة.

بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.

اقرأ أيضًا:

أبرز 5 سيارات جديدة بمصر أسعارها لا تتجاوز 800 ألف جنيه

أهمية ضبط ضغط إطارات السيارة ..توفر لك أموالك !