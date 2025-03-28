بعد اختفائها جديدة ..لادا جرانتا مستعملة بأقل من 500 ألف جنيه

كتب- محمود أمين :

يشهد سوق السيارات في مصر توجهًا متزايدًا نحو شراء السيارات المستعملة، وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة، مما جعل خيار شراء سيارة جديدة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للكثير من المواطنين. من بين الخيارات المتاحة حاليًا في سوق السيارات المستعملة سيارة لادا جرانتا حيث يمكن شراء موديل 2020 من هذه السيارة بسعر 450 ألف جنيه، نستعرض مواصفاتها فيما يلي:

تتمتع لادا جرانتا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، مما يمنح السيارة قدرة على إنتاج 90 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن.متر عند 3800 دورة في الدقيقة، وذلك في النسخة ذات ناقل الحركة اليدوي ذي الـ5 سرعات. أما في الفئات الأعلى، فإن المحرك يولد قوة 98 حصانًا وعزم دوران قدره 145 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، مع توفر ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات.

تأتي لادا جرانتا بطول إجمالي يبلغ 4.26 متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2.47 متر. أما عرض السيارة فيبلغ 1.70 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.50 متر.

تتمتع لادا جرانتا بالعديد من أنظمة الأمان الأساسية، حيث تأتي الفئة القياسية مزودة بنظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، بالإضافة إلى نظام EBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات بشكل متوازن، ويدعم هذه الأنظمة نظام BAS لزيادة كفاءة الفرامل في حالات الطوارئ. كما تحتوي السيارة على وسادة هوائية للسائق، بينما توفر الفئات الأعلى وسادة هوائية إضافية للراكب الأمامي.

تتميز لادا جرانتا بتجهيزات تتناسب مع فئتها السعرية، حيث تشمل الفئة الأساسية زجاجًا كهربائيًا أماميًا، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج خلفي مظلل. كما تحتوي على نظام صوتي يدعم منفذ USB، بالإضافة إلى جنوط حديدية قياس 14 بوصة، مع إمكانية تعديل ارتفاع الإضاءة الأمامية. أما الفئة الأعلى، فهي تتميز بتجهيزات إضافية مثل خاصية البلوتوث لتوصيل الهواتف، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ونظام إنذار ضد السرقة، إضافة إلى مصابيح ضباب أمامية وإشارات في المرايا الجانبية.

اقرأ ايضاً

أبرز 5 سيارات جديدة بمصر أسعارها لا تتجاوز 800 ألف جنيه

أهمية ضبط ضغط إطارات السيارة ..توفر لك أموالك !

انخفاض المستعمل.. ستروين سي إليزيه 2020 بأقل من 600 ألف جنيه