وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارًا صادمًا للحكم الكونغولي جان جاك ندالا، الذي أدار المباراة النهائي لكأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال 2025.

قرار فيفا تجاه الحكم الكونغولي ندالا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الخميس، استبعاد الحكم الكونغولي جان جاك ندالا من قائمة الحكام المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح موقع "فوت أفريكا"، الجنوب أفريقي، أن هذا القرار فاجأ الوسط الكروي الأفريقي، فبينما يُعتبر جان-جاك ندالا أحد أفضل الحكام في القارة، تم استبعاده من القائمة النهائية للحكام الذين سيقودون مباريات مونديال 2026.

حكام مصريين في كأس العالم 2026

من جانبه شهدت قائمة الحكام في المونديال، تواجد 4 مصريين بضم الحكم الدولي أمين عمر لإدارة المباريات كحكم ساحة، إلى جانب المساعدين الدوليين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود عاشور مهام حكم تقنية الفيديو (VAR).

