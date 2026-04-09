الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025

كتب : محمد عبد الهادي

06:19 م 09/04/2026

جان جاك ندالا

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارًا صادمًا للحكم الكونغولي جان جاك ندالا، الذي أدار المباراة النهائي لكأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال 2025.

قرار فيفا تجاه الحكم الكونغولي ندالا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الخميس، استبعاد الحكم الكونغولي جان جاك ندالا من قائمة الحكام المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح موقع "فوت أفريكا"، الجنوب أفريقي، أن هذا القرار فاجأ الوسط الكروي الأفريقي، فبينما يُعتبر جان-جاك ندالا أحد أفضل الحكام في القارة، تم استبعاده من القائمة النهائية للحكام الذين سيقودون مباريات مونديال 2026.

حكام مصريين في كأس العالم 2026

من جانبه شهدت قائمة الحكام في المونديال، تواجد 4 مصريين بضم الحكم الدولي أمين عمر لإدارة المباريات كحكم ساحة، إلى جانب المساعدين الدوليين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود عاشور مهام حكم تقنية الفيديو (VAR).

إقرأ أيضًا:
"سلوت المهرج".. كيف علقت جماهير ليفربول على تهميش محمد صلاح أمام باريس؟

الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جان جاك ندالا منتخب المغرب منتخب السنغال الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



لماذا تكثف الصين من شراء الذهب؟.. خبراء يوضحون الأسباب
اقتصاد

لماذا تكثف الصين من شراء الذهب؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
أخبار المحافظات

لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
غلق المحال 11 مساءً.. تصريح جديد بشأن زيادة أسعار الكهرباء
أخبار مصر

غلق المحال 11 مساءً.. تصريح جديد بشأن زيادة أسعار الكهرباء
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
علاقات

لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025
رياضة عربية وعالمية

قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات