أسعار ومواصفات أرخص طرازات فورثينج بعد ارتفاع أسعارها في مصر

طرح نيسان صني موديل 2027 رسميًا في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

رسميًا.. طرح نيسان سنترا موديل 2027 في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، السيارة ميتسوبيشي أتراج السيدان الصغيرة كأرخص سيارة يابانية مستوردة بالسوق المصري خلال شهر أبريل 2026 الجاري.

أسعار ميتسوبيشي أتراج في مصر

تباع ميتسوبيشي أتراج الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 670.000 جنيه، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60.000 كم، وضمان مليون كم أو حتى 5 سنوات.

مواصفات ميتسوبيشي أتراج المتاحة بمصر:

محرك ميتسوبيشي أتراج

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

الأبعاد

تأتي ميتسوبيشي أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

منظومة الأمان

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

التجهيزات

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

اقرأ أيضًا:

بعد الزيادة الأخيرة.. ما سعر أرخص سيارات MG الصينية بمصر في أبريل 2026؟

ما مخاطر زيادة مستوى زيت المحرك بالسيارة عن الحد المسموح به؟

من 50 إلى 70 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار جميع سيارات سوإيست الجديدة في مصر

تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر بعد الزيادات الأخيرة