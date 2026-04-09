الزيادة الثانية في أسبوع| BYD ترفع أسعار سياراتها حتى 70 ألف جنيه بمصر

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بايك التجارية في مصر، عن زيادة أسعار سيارات بايك الجديدة بقيم تتراوح بين 25 إلى 100 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

أسعار سيارات بايك الجديدة بمصر:

بايك U5 Plus

ارتفعت أسعار بايك U5 Plus موديل 2026 بمصر، حيث سجلت الفئة Comfort سعرًا رسميًا بلغ 849,900 جنيه، بزيادة قدرها 70,000 جنيه، فيما جاءت فئة Top Line بسعر 974,900 جنيه بعد زيادة بلغت 75,000 جنيه.

بايك X35

ارتفعت أسعار بايك X35 الجديدة، وأصبح سعرها الرسمي 899,900 جنيه للفئة Luxury بعد تطبيق زيادة قدرها 25,000 جنيه.

بايك X55

ارتفعت أسعار بايك X55 الجديدة، وبلغ سعر فئة High Line نحو 1,199,900 جنيه، فيما سجلت فئة Top Line سعر 1,299,900 جنيه، ووصلت الفئة Premium إلى 1,414,900 جنيه، وذلك بزيادة موحدة قدرها 50,000 جنيه على جميع الفئات.

بايك X7

ارتفعت أسعار بايك X7 الجديدة، وجاءت الفئة High Line بسعر 1,429,900 جنيه، بينما سجلت فئة Top Line نحو 1,504,900 جنيه، ووصلت الفئة Premium إلى 1,579,900 جنيه، بزيادة بلغت 50,000 جنيه.

بايك BJ30

ارتفعت أسعار بايك BJ30 الجديدة، وسجلت الفئة Pro سعرًا رسميًا 1,574,900 جنيه، بينما جاءت فئة Ultra Hybrid بسعر 1,674,900 جنيه، وفئة Off Road Hybrid بسعر 1,774,900 جنيه، بعد زيادة وصلت إلى 100,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

طلب إحاطة يحيي أمل سيارات المصريين بالخارج.. هل تتجدد المبادرة؟

طرح نيسان صني موديل 2027 رسميًا في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة