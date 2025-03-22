انخفاض المستعمل.. ستروين سي إليزيه 2020 بأقل من 600 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تراجعت أسعار السيارات المستعملة بسوق السيارات المصري بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضي وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، يأتي ذلك بالتزامن مع الانخفاضات الكبيرة بأسعار السيارات الزيرو.

ومن بين السيارات التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية السيارة ستروين سي إليزيه، والتي تعد واحدة من الطرازات المتاحة للبيع على الإنترنت وحققت نتائج ومبيعات قوية خلال السنوات الماضية.

تباع ستروين سي إليزيه موديل 2020 كسر الزيرو عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 585 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

نستعرض من خلال الموضوع التالي مواصفات سي إليزيه بمصر:

تعتمد سي إليزيه بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بسحب طبيعي للهواء يعمل لتوليد 115 حصاناً من القوة و150 نيوتن.متر من العزم عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

وتقدم سيارة ستروين الأرخص للعلامة في مصر بطول 4.41 مترًا من ضمنه 2.65 مترًا لقاعدة العجلات مع عرض 1.95 مترًا وارتفاع 1.46 مترًا.

تمتلك سي إليزيه قياسًا أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

كما تقدم فئة سي إليزيه القياسية بجنوط رياضية قياس 16 بوصة ومقاعد قماشية وتعديل لارتفاع كرسي السائق مع تحكم يدوي في التكييف ونظام صوتي مكون من 4 سماعات يدعم البلوتوث.

أما الفئة الأعلى مزودة بكسوة جلدية بشكل جزئي للمقاعد وعجلة القيادة ومسند وسطي أمامي ومرايا جانبية كهربائية الضبط بالإضافة لحساسات ركن خلفية مع كاميرا ومثبت سرعة وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

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