نتنياهو: أبرمت 4 اتفاقيات سلام مع دول عربية.. ولن نوقف القتال في لبنان

كتب : عبدالله محمود

08:38 م 09/04/2026

بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه أبرم أربع اتفاقيات سلام مع دول عربية، مؤكداً اعتزامه المضي قدما نحو تحقيق سلام حقيقي انطلاقا من موقع القوة.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة له اليوم الخميس: "إن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وإيران أضعف من أي وقت مضى".

وأكد نتنياهو أن العمليات العسكرية في لبنان مستمرة، مشدداً على أن وقف القتال مرهون بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي "إعادة الأمن لسكان الشمال، وتجريد حزب الله من سلاحه، والتوصل إلى اتفاق سلام".

وأشار نتنياهو إلى أن "الإنجازات العسكرية والسياسية التي حققتها إسرائيل مؤخراً أحدثت تحولات نوعية في علاقاتها مع دول لم تكن ضمن دائرة هذه العلاقات سابقاً"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "وجهت المجلس الوزاري المصغر لبدء مفاوضات مباشرة مع لبنان بعد طلبات من حكومته لبدء مفاوضات سلام".

حدث في 8 ساعات| تغيير مواعيد غلق المحال.. وإجازة 5 أيام لهذه الفئة
حدث في 8 ساعات| تغيير مواعيد غلق المحال.. وإجازة 5 أيام لهذه الفئة
المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية.. د. محمود محيي الدين يحل لغز عدم تخارج
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

بعد إيقافه 4 مباريات.. لاعبي الأهلي يدعمون محمد الشناوي بهذه الطريقة (صور)

