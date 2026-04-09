أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة نيسان بالسوق المصري، طرح سيارتها سنترا موديل 2027التي تنتمي لفئة السيدان العائلية السوق المحلي لأول مرة خلال شهر أبريل الجاري.

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2027 المجمعة محليًا بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة Highline وتباع بسعر رسمي يبدأ من مليون 50 ألف جنيه.

مواصفات نيسان سنترا موديل 2027 بالسوق المصري:

محرك نيسان سنترا

تعتمد نيسان سنترا على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

أبعاد ومساحات نيسان سنترا

تأتي سيارة نيسان متوسطة الحجم بهيكل يبلغ طوله الإجمالي 4.61 مترًا وقاعدة عجلاتها 2.70 متر مع عرض 1.76 متر وارتفاع كلي 1.49 متر، ومساحة تخزين خلفية 510 لترًا مكعبًا.

منظومة الأمان في نيسان سنترا

تمتلك سيارة نيسان الجديدة أنظمة ABS وEBD ودعم الفرامل BA ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي؛ فضلًا عن تكييف بتحكم يدوي وفتحات تهوية خلفية ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم تشغيل الاسطوانات مع منفذ AUX ومصابيح LED خلفية وجنوط حديدية قياس 16 بوصة.

كما يتوفر بها إضاءة نهارية LED وتكييف ثنائي المناطق وبلوتوث ومفتاح ذكي وتطعيمات من الكروم للعدادات وجنوط رياضية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية.

