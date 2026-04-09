الزيادة الثانية في أسبوع| BYD ترفع أسعار سياراتها حتى 70 ألف جنيه بمصر

كتب : محمد جمال

02:49 م 09/04/2026 تعديل في 02:50 م
    بي واي دي سيلين
    بي واي دي سيلين
    بي واي دي سيلين
    صالة عرض سيارات بي واي دي
    من حفل إطلاق بي واي دي Dolphin Surf الجديدة
    من حفل إطلاق بي واي دي Dolphin Surf الجديدة
    بي واي دي تكشف عن تكنولوجيا DM-i
    بي واي دي تكشف عن تكنولوجيا DM-i
    بي واي دي تكشف عن تكنولوجيا DM-i
    بي واي دي تكشف عن تكنولوجيا DM-i
    بي واي دي سونج بلس
    بي واي دي سونج بلس

أعلنت شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسياراتها في السوق المصري، وذلك اعتبارًا من 9 أبريل 2026.

وكشفت القائمة التي أعلن عنها الوكيل المحلي بمصر، زيادة أسعار طرازات بي واي دي في مصر من 50 إلى 75 ألف جنيه.

وتعد الزيادة المعلنة، الخميس، من وكيل العلامة الصينية هي الثانية في أسبوع حيث سبق وأعلن في الأول من شهر أبريل الجاري زيادة بأسعار جميع الطرازات بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه.

الزيادات المتلاحقة بأسعار غالبية السيارات في السوق المصري وبخاصة المستوردة بالكامل، تعود بحسب مراقبين إلى حالة عدم الاستقرار التي تضرب الشرق الأوسط جراء حرب إيران وأمريكا وما نتج عنها من توقف حركة الملاحة البحرية بمضيق هرمز وارتفاع أسعار النقد الأجنبي.

أسعار سيارات بي واي دي الجديدة بمصر:

دولفين Surf EV

جاءت السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949,900 جنيه.

سيليون 6 EV

ارتفعت أسعار سيليون 6 EV موديل 2026 وأصبح سعرها الرسمي 1,699,900 جنيه.

سيليون 6 DM-i

ارتفعت أسعار سيليون 6 DM-i وأصبح سعر الفئة Ultra الرسمي 1,899,900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury فقد جاءت بسعر 2,099,900 جنيه.

