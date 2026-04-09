طرح نيسان صني موديل 2027 رسميًا في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

كتب : أيمن صبري

12:23 م 09/04/2026 تعديل في 12:23 م
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني
    نيسان صني

أعلنت نيسان مصر، الوكيل المحلي الحصري لعلامة اليابانية في السوق المصري، عن طرح موديل 2027 من سيارتها "صني" Sunny السيدان العائيلة الصغيرة رسميًا لعملاء السوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

أسعار نيسان صني موديل 2027

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، ستتوفر نيسان صني موديل 2027 بأسعار رسمية تبدأ من 765 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 800 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 830 ألف جنيه.

مواصفات نيسان صني الجديدة في مصر

الأبعاد

تأتي نيسان صني 2027 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

محرك نيسان صني

تعتمد سيارة نيسان الجديدة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان ميكانيكي، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات؛ وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية.

وتستهلك السيارة في ظروف القيادة العادية متوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

أنظمة الأمان في نيسان صني 2027

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

وبحسب المعلن من وكيل نيسان في مصر، تقدم صني موديل 2027 الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى مساعدة مجانية على الطريق لمدة 5 أعوام.

