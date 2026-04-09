تقدمت النائبة سجى عمرو هندي، بطلب إحاطة، بشأن السماح بإعادة العمل بمبادرة سيارات المصريين بالخارخ، ومناقشة أثرها على الاقتصاد وزيادة الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزي.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من سجى هندي، لبحث مدى إمكانية وجدوى العمل من جديد بالمبادرة الوطنية لسيارات المصريين المغتربين.

وأكدت سجى أن المبادرة منذ إطلاقها حققت نجاحات ملموسة، مشيرة إلى أن أوامر الدفع المسجلة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، مع دخول أكثر من 800 مليون دولار إلى الخزانة العامة بشكل مباشر، إضافة إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من السيارات.

واقترحت النائبة إعادة فتح باب المبادرة مجددًا، مشيرة أن ذلك من شأنه تحقيق تدفقات نقدية جديدة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في صورة ودائع بنكية، ما يساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة الوطنية.

ولفتت إلى أن ما بين 250 إلى 300 ألف مصري بالخارج لم يتمكنوا من التسجيل في المراحل السابقة بسبب مشكلات تقنية أو ضيق فترة التقديم، وهو ما يجعل إعادة المبادرة فرصة لتعويض هذه الفئة.

متى بدأت مبادرة سيارات المصريين بالخارج ولماذا توقفت؟

انطلقت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج لأول مرة في شهر نوفمبر 2022 واستمرت حتى أبريل من عام 2024.

توقف العمل بالمبادرة مؤقتًا في منتصف عام 2023، بعد أن واجهت بعض التحديات التنظيمية والفنية، ما أدى إلى تعليق استقبال الطلبات الجديدة لفترة قصيرة، هذا التوقف جاء بعد تحقيق المبادرة نجاحًا كبيرًا في جذب العملات الأجنبية، وكان الهدف من التوقف إعادة تقييم الإجراءات وتحديث الضوابط.

بعد تعديل الشروط صدر قرار بقانون رقم 174 لسنة 2023 لإعادة فتح المبادرة للمرة الثانية، ما سمح للمصريين بالخارج باستكمال تسجيل سياراتهم وإتمام عمليات الدفع والإفراج الجمركي بسهولة أكبر، وكان آخر موعد رسمي للاستفادة من المبادرة هو 29 أبريل 2024.

وشهدت الفترة الجديدة من تشغيل المبادرة في 2024 إقبالًا كبيرًا، الأمر الذي أسهم في تحقيق استقرار نسبي في سوق السيارات المحلي.

كيف أسهمت مبادرة استيراد سيارات المصريين في زيادة النقد الأجنبي؟

شهدت المبادرة منذ انطلاقها عدة مراحل حاسمة، جعلتها من أبرز الأدوات الاقتصادية التي استهدفت جذب العملة الأجنبية وتعزيز التدفقات النقدية إلى البلاد، مع توفير فرصة للمصريين المقيمين بالخارج لامتلاك سياراتهم داخل مصر بشروط ميسرة.

كما ساهمت المبادرة في حل جزئي لأزمة نقص المعروض في سوق السيارات المحلي وارتفاع الأسعار خلال عامي 2022 و2023؛ إلى جانب تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وفتحت المبادرة قناة للمصريين بالخارج لإدخال سياراتهم إلى البلاد بشروط أكثر مرونة مقارنة بالإجراءات التقليدية التي كانت متبعة قبل المبادرة وعاد العمل بها بعد انتهاء المبادرة.

كما اعتبرها كثير من الخبراء خطوة مهمة لجذب العملة الصعبة وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدتها تلك الفترة.

وحاولت الدولة من خلال تلك المبادرة تحقيق توازن بين مصالح المغتربين واحتياجات السوق المحلي، حيث سمحت للمصريين بالخارج باستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ بالعملة الأجنبية في حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي، على أن يسترد بالجنيه المصري بعد 5 سنوات.

إقبال كبير وتمديد المهلة

حظيت المبادرة بإقبال واسع وكبير من قبل المصريين بالخارج فور إطلاقها، ما دفع الحكومة إلى تمديد فترة التسجيل أكثر من مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين في الاستفادة منها.

وبحسب بيانات رسمية، فقد سجلت أوامر الدفع ضمن المبادرة نحو 2.4 مليار دولار، بينما دخلت إلى الخزانة العامة مبالغ نقدية تتجاوز 800 مليون دولار، إلى جانب الإفراج عن عشرات الآلاف من السيارات التي دخلت السوق المصري عبر المبادرة.

في حال عودتها.. هل تتراجع أسعار السيارات اليوم في مصر؟

ترى النائبة أن زيادة المعروض من السيارات المستوردة عبر المبادرة قد تسهم في القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس" التي ظهرت في السوق المصري خلال السنوات الماضية، كما قد تساعد على تحقيق توازن أكبر في الأسعار.

لماذا تتخوف الحكومة من إعادة العمل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج؟

خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة لمقترح إعادة العمل بمبادرة سيارات المغتربين، أكد ممثلو الحكومة أن هناك توجهًا واضحًا لدعم صناعة السيارات المحلية، وهو ما قد يجعل إعادة فتح المبادرة بشكل فوري أمرًا صعبًا في الوقت الحالي.

ومع ذلك، تعهدت الجهات الحكومية المعنية بدراسة الموقف بشكل شامل، لتقييم العوائد الاقتصادية والاستثمارية المحتملة من إعادة تفعيل المبادرة مرة أخرى، في ضوء تأثيرها على سوق السيارات والاقتصاد المصري.

