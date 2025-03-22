أهمية ضبط ضغط إطارات السيارة ..توفر لك أموالك !

كتب. محمود أمين |

يعتبر ضبط ضغط إطارات السيارة من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على أداء السيارة وسلامتها. وعلى الرغم من أهميته، يجهل الكثير من السائقين تأثير عدم ضبط ضغط الإطارات بشكل صحيح على السيارة. الذي قد يؤدي إلى العديد من المشكلات التي تتراوح بين تدهور أداء السيارة وزيادة استهلاك الوقود وصولًا إلى الحوادث. في هذا التقرير، نتناول أهمية ضبط ضغط الإطارات بشكل دوري:

عندما لا يتم ضبط ضغط الإطارات بشكل صحيح، سواء كان الضغط منخفضًا أو مرتفعًا، فإن ذلك ينعكس سلبًا على العديد من جوانب السيارة. أولاً، يمكن أن يؤدي الضغط المنخفض إلى زيادة مقاومة الاحتكاك مع الطريق، مما يسبب ارتفاعًا في استهلاك الوقود، وتدهورًا في الأداء العام للسيارة. إضافة إلى ذلك، يضعف ضغط الإطارات المنخفض قدرة الإطارات على تحمل الوزن، مما يزيد من خطر انفجار الإطارات أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة أو في السرعات العالية.

أما في حالة الضغط المرتفع، فإن ذلك يؤدي إلى قلة التلامس بين الإطار والطريق، مما يسبب تآكلًا غير منتظم للإطارات ويقلل من قدرتها على الامتصاص الجيد للصدمة. وهذا يعني أن السيارة تصبح أكثر عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية مثل الحفر أو المطبّات، مما يزيد من خطر فقدان السيطرة على السيارة.

من جانب آخر، يؤدي عدم ضبط ضغط الإطارات بشكل دوري إلى زيادة تآكل الإطارات بشكل أسرع، مما يوجب استبدالها في وقت أقرب، وبالتالي زيادة التكاليف. كما أن ذلك يؤثر على نظام التعليق في السيارة ويزيد من الضغط على مكونات أخرى في السيارة، ما يقلل من عمر المركبة بشكل عام.

اقرأ ايضاً

بعد إعلان فورد الخروج من مصر.. جميل موتورز توضح موقفها من ملَّاك السيارات الحاليين

انحفاض أسعار جاك JS4 و J7 بقيمة 100 ألف جنيه خلال مارس

بفارق 69 ألف جنيه| تشتري رينو تاليانت الأوروبية أم بروتون ساجا المحلية؟