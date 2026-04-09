شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، وقرارات جديدة على مختلف المستويات.

أبرزها الاستثمار والبنية التحتية والطاقة.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم على حزمة من القرارات والإجراءات الداعمة للاستثمار والمشروعات الوطنية، والتي تهدف لتعزيز الاقتصاد المصري، تحفيز القطاع الصناعي، ودعم المواطنين في مختلف القطاعات وجاءت القرارات كالتالي:

رئيس الوزراء: الأسواق مستقرة ولا يوجد نقص في السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدم وجود أي تأخير أو نقص في توافر السلع داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع مختلف التحديات.

لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص

ارتفعت معدلات البحث من العاملين بالقطاع العام والخاص عن إجازة رسمية استثنائية تمتد لخمس أيام متواصلة، تشمل موظفي القطاعين الحكومي والخاص، بدءًا من اليوم الخميس 9 أبريل وحتى يوم الاثنين 13 أبريل، في خطوة تهدف إلى تنظيم أيام الراحة خلال المناسبات الدينية.

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر غلق المحال الساعة 11 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً بداية من الغد وحتى يوم 27 من شهر إبريل الحالي، مع استثناء المناطق السياحية التي تستمر في العمل وفق الأنشطة المعتادة.

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)

قال النائب محمد سمير بلتاجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وصاحب مقترح سداد ديون مصر، إن الغيرة على مصر والدافع الوطني كانا السبب الرئيسي في تقديم ذلك المقترح، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية.

إيطاليا تمنح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" برتبة الضابط الأكبر

يعتزم أغوستينو باليزه، سفير إيطاليا لدى مصر، منح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" برتبة الضابط الأكبر" (Ordine della Stella d’Italia) والذي يُعد من أرفع الأوسمة المدنية في إيطاليا.

منع ظهور أسامة حسني وإحالته للتحقيق بقرار من نقابة الإعلاميين

أصدر النائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع ظهور أسامة حسني، مقدم برنامج "ستاد الأهلي" على قناة الأهلي، وذلك لمخالفته القانون رقم 93 لسنة 2016 في مادتيه (2 – 19)، وكذا مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

وزيرا النقل والإسكان يبحثان تشغيل منظومة نقل متكاملة داخل المجتمعات العمرانية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارتين لمناقشة آلية تنظيم النقل في المجتمعات العمرانية الجديدة وربطه بوسائل النقل الجماعي المختلفة، في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز التكامل بين مشروعات التنمية العمرانية ومنظومة النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ،لتسهيل حركة تنقل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

