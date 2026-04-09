إعلان

باكستان تكذب أمريكا: لبنان جزء من اتفاق وقف النار في إيران

كتب : عبدالله محمود

07:03 م 09/04/2026

مندوب باكستان بمجلس الأمن، عاصم افتخار أحمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مندوب باكستان بمجلس الأمن، عاصم افتخار أحمد، إنه لا يعلم لماذا ظهر التباس بشأن شمول لبنان في اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد مندوب باكستان، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق وقف النار التي تم التوصل إليه من قبل الطرفين يشمل لبنان، قائلا: "أنه كان جزءا من البيان بشكل واضح".

وشدد المندوب الباكستاني على ضرورة استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية، مضيفا: "يجب ألا نسمح لشيء بالوقوف في طريق المحادثات الأمريكية الإيرانية لأنها مهمة جدا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن محادثات إنهاء الحرب مرهونة بالتزام أمريكي بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وخاصة لبنان.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار المقترح من قبل باكستان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان وإسرائيل حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

