قال مندوب باكستان بمجلس الأمن، عاصم افتخار أحمد، إنه لا يعلم لماذا ظهر التباس بشأن شمول لبنان في اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد مندوب باكستان، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق وقف النار التي تم التوصل إليه من قبل الطرفين يشمل لبنان، قائلا: "أنه كان جزءا من البيان بشكل واضح".

وشدد المندوب الباكستاني على ضرورة استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية، مضيفا: "يجب ألا نسمح لشيء بالوقوف في طريق المحادثات الأمريكية الإيرانية لأنها مهمة جدا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن محادثات إنهاء الحرب مرهونة بالتزام أمريكي بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وخاصة لبنان.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار المقترح من قبل باكستان.