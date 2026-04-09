أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة فوضى الشائعات وحملات الإساءة المنتشرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف التأثير سلبًا على العلاقات المصرية العربية.

ضياء رشوان يدعو لميثاق شرف إعلامي عربي موحد

أعلن"رشوان" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، توجه وزارة الدولة للإعلام للتقدم بطلب عاجل إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لعقد اجتماع طارئ، بهدف مناقشة مقترحين رئيسيين؛ الأول يتعلق بوضع استراتيجية إعلامية عربية موحدة للتعامل مع الأزمات، والثاني إقرار "ميثاق شرف إعلامي عربي" يجرّم أي حملات إساءة أو تشويه تستهدف الدول العربية، مع التأكيد على إلزامية تطبيقه في مختلف الدول.

آخر مستجدات قانون الإدارة المحلية الجديد

تطرق الوزير، في سياق آخر، إلى مستجدات قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدًا التزام الحكومة بالقواعد المعمول بها داخل مجلس النواب المصري، والتي تنص على مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كما هي، مع إتاحة دور فاعل للجنة التعديلات التي تم تشكيلها مؤخرًا.

وشدد "رشوان" على التزام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بملف الإدارة المحلية وعودة المجالس الشعبية، لافتًا إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بإعطاء هذا الملف أولوية، على أن يتم إقراره بعد تشكيل برلمان جديد.

التزام الدولة بسداد مستحقاتها للشركات الأجنبية

أكد وزير الدولة للإعلام، التزام الدولة بسداد مستحقاتها لشركات البترول الأجنبية، موضحًا أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في سداد نحو 3 مليارات دولار سنويًا من مديونيات قطاع البترول.

واستعرض خطط الدولة في مجال الاستكشافات البترولية، مشيرًا إلى مشروع تطوير حقل أفروديت في قبرص كنموذج للتعاون الإقليمي، مؤكدًا سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، رغم محاولات التشويه التي تستهدف هذه الجهود.

