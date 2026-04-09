نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمتضمن الزعم بتعدى القائمين على أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنيا على النزلاء به.

مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد المصدر على أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وأنها تخضع للإشراف القضائى.

مزاعم إخوانية

كما أوضح أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة بما يدلل على حالة إفلاسها.

