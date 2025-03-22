أبرز 5 سيارات جديدة بمصر أسعارها لا تتجاوز 800 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يبحث قطاع من المستهلكين المقبلين على شراء سيارة جديدة بالسوق المصري، عن الطرازات السيدان الجديدة الأرخص سعرا، تزامنًا مع عودة ارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى وخوفا من أي تقلبات سعرية محتمله.

وتستهدف فئة كبيرة عند الشراء الطرازات السيدان العائلية؛ ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات السيدان الجديدة الأرخص سعرا بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

رينو تاليانت

تتوفر الفئة الأولى من رينو تاليانت في مصر بسعر 699 ألف، والفئة الثانية 799 ألف جنيه.

تأتي رینو تالیانت بمحرك تربو سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

بايك U5 Plus

تتوفر الفئة الأولى من بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفروليه أوبترا

تعمل أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 724,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 749,900 جنيه.

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