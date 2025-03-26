عالم نرويجي: يجب أن نشكر الصين على السيارات الكهربائية بدلًا من معاقبتها

القاهرة - (مصراوي):

قال أستاذ الاستراتيجية بكلية إدارة الأعمال النرويجية، كارل فاي، إن قطاع السيارات الكهربائية الصيني يسهم بشكل كبير وفعال في التحول الأخضر العالمي.

ونقلت قناة "CGTN" الصينية عن فاي أن الصين ليست فقط صاحبة المنتج الرائد عالميا للخلايا الكهروضوئية ومعدات طاقة الرياح، بل تدفع أيضا التنمية منخفضة الكربون في أفريقيا من خلال مشاريع التعاون في مجال الطاقة الخضراء.

وأكد البروفيسور النرويجي في تصريحات أدلى بها على هامش منتدى بواو الآسيوي 2025 أن أهم مساهمات الصين في التحول الأخضر العالمي تكمن في صناعة السيارات الكهربائية، حيث دفعت شركات صناعة السيارات التقليدية إلى تسريع تحولها.

وأشار إلى التعريفات التي تفرضها بعض الدول على السيارات الكهربائية الصينية، قائلًا إنه قبل 15 عاما، لم يكن أحد ليصدق أن أي شركة يمكن أن تنتج سيارات كهربائية بأسعار معقولة ويمكنها قطع مسافة معقولة.

ولفت إلى الاختراقات الكبيرة التي حققتها الصين وشركاؤها العالميون في مجال صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، قائلًا: "يجب على العالم أن يقدر هذه القوة الدافعة ويشجعها، وليس معاقبتها".

يذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الصيني بلغت خلال عام 2024 المنقضي بحسب وكالة الأناضول نحو 11.3 مليون سيارة أي ما يتجاوز ضعف مبيعات السيارات بجميع أسواق العالم.

ويرجع ذلك وفقًا للأناضول إلى استمرار ارتفاع الطلب المحلي، بالإضافة إلى الدعم المالي الحكومي الذي يُقدَّم في إطار برامج استبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية.

وكانت السلطات الصينية قد دعت المدن إلى زيادة تحسين أنظمة حصص السيارات لاستيعاب الأسر التي ليس لديها سيارات خاصة بها بشكل أفضل، وذلك بعد سلسلة من السياسات المواتية التي تم طرحها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

تأتي دعوة الصين في ظل السياسات الصارمة التي تفرضها العديد من المدن الكبرى مثل العاصمة بكين وشانجهاي وقوانجتشو، والتي تعتمد حدودًا قصوى لشراء السيارات من خلال اعتماد أنظمة قرعة السيارات لمكافحة الاختناقات المرورية وتلوث الهواء.