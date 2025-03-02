سيارة حاصلة على 5 نجوم باختبار "Euro NCAP" متاحة بمصر.. أسعار ومواصفات

كتب - محمد جمال:

السلامة والأمان باتت ضمن أبرز أولويات مصنعي السيارات في العالم، وكذلك المشترين الذين أصبح لديهم وعي بأهمية عناصر الأمان المتوفرة بالسيارة للحماية والحفاظ على الأشخاص الموجود داخل المقصورة حالة وقوع حادث.

ومع اهتمام كلا الطرفين الصانع والمشتري بعنصر الأمان والسلامة، أصبحت الغالبية العظمى من السيارات المقدمة خلال السنوات الماضية مؤمنة بشكل كبير ومضاف لها أحدث طرق الحماية للحفاظ على السائق وكذلك المشاة.

وتعد سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025، واحدة من السيارات المتاحة أمام عملاء السوق المصري المقبلين على الشراء وحاصلة على 5 خمسة نجوم باختبارات التصادم الأوروبية Euro NCAP وجاء تقيمها كالتالي:

حماية الركاب البالغين والأطفال 83٪.

تعامل السيارة مع مستخدمى الطرق المعرضة للخطر 65٪ .

وسائل الأمان 70٪.

تجهيزات الأمان

أرونا تقدم للسوق المصرية بباقة من تجهيزات أمان تشمل 6 وسادات هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA، نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist

الأبعاد والمساحات

تأتي أرونا بطول 4154 مم، وطول قاعدة عجلات 2566 مم، وعرض يبلغ 1780 مم، وترتفع عن الأرض 1537 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 400 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 17، 18 بوصة

المحرك والأداء

أرونا مزود بمحرك جديد TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 10 ثوان. يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، تستهلك في المتوسط 5.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 190 كم/الساعة.

التجهيزات والكماليات

جهزت أرونا بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية، 6 سماعات للفئتين، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات. نظام مُثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق، إضاءة محيطية.

الأسعار

تتوفر سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و370 ألف جنيه.

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