للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر

تقدم شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة Li Auto الجديدة في السوق المصري، سيارتها L6 PRO كأرخص طرازاتها بالسوق المصري خلال شهر فبراير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها وأسعارها:

محركL6 PRO

تقدم السيارة L6 PRO كروس أوفر متوسطة الحجم الخدمية بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 402 حصان ونظام REEV-4WD، وعزم دوران 529 نيوتن متر، يقوم بإعادة شحن البطاريات، مع بطارية (ليثيوم حديد فوسفات) بسعة 36.8 كيلووات/ساعة.

تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.4 ثواني. ويصل إجمالي مدى القيادة إلى 1.390كم؛ ويمكن شحن البطارية بالطاقة السريعة من 20% إلى 80% خلال 20 دقيقة، وشحن بطيء حتى 100% خلال 6 ساعات.

أبعاد L6 PRO

تأتي سيارة لي أوتو بطول إجمالي 4,925 مم، وعرض 1,960 مم، وارتفاع 1,735 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,920 مم.

أنظمة الأمان في L6 PRO

تأتي L6 PRO مزودة بمنظومة كبيرة من أنظمة الأمان المتقدمة منها نظام الفرامل المانعة الانغلاق (ABS) وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، و8 وسائد هوائية، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC) ومساعد الفرامل (EBA/BA، وكاميرات وحساسات رؤية وحماية تشمل تحذير النقطة العمياء ومساعدة الاحتفاظ بالمسار ومساعدة الركن، ونظام الفرملة الطوارئ الأوتوماتيكية (AEB) مع مساعد الفرامل وتوجيه الطوارئ لتقليل مخاطر الاصطدام، ودعم واجهات مقعد الطفل (ISOFIX).

أسعار L6 PRO

تباع السيارة بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.

