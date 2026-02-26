نيروبي تعتقل متهما بتجنيد كينيين للقتال مع روسيا في حرب أوكرانيا

نيروبي- (أ ب)

اعتقلت الشرطة الكينية رجلا جاء اسمه في خطة مزعومة أوهمت كينيين بالعمل ضمن العمالة الماهرة في روسيا، ولكن الحال انتهى على خطوط الجبهة للقتال في أوكرانيا.

وألقي القبض على فستوس أوموامبا على خلفية شبهة الاتجار بالبشر، في بلدة مويال بشمال كينيا، قرب الحدود مع إثيوبيا وسوف ينقل إلى العاصمة نيروبي.

وقال الناطق باسم الشرطة مايكل موشيري إن أوموابا كان هاربا بعدما عاد من روسيا.

وكان أوموامبا الذي تعرف عليه ثلاثة مجندين من كينيا تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اختفى بعدما بدأت الأسر الاحتجاج على اختفاء ووفاة أقاربهم في حرب أوكرانيا.

وقالت الحكومة الكينية الأسبوع الماضي إن أكثر من ألف كيني جرى تجنيدهم للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وإن 89 كينيا على الأقل مازالوا على خط الجبهة، ونقل 39 منهم إلى المستشفيات وفُقد 28 خلال القتال وعاد آخرون إلى وطنهم. ولم تتأكد وفاة سوى شخص واحد.

وجاء في تقرير استخباراتي قدمه كيماني ايشونجواه، زعيم الأغلبية في البرلمان الكيني، للمجلس، أن مسؤولين حكوميين كينيين وروس تواطؤوا مع وكالات التوظيف المارقة للتدليس على الكينيين والدفع بهم إلى جبهة القتال.

ونفت السفارة الروسية في كينيا هذه المزاعم وقالت في بيان اليوم الخميس، إنها لم تصدر تأشيرات أبدا لأي شخص يريد السفر إلى روسيا للقتال في أوكرانيا، ولكنها أضافت: "الاتحاد الروسي لا يمنع مواطني الدول الأجنبية من الانضمام طواعية للقوات المسلحة".