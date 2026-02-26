تأمين مجاني و5 صيانات وكاش باك.. استمرار عروض KGM في مصر

رغم مرور 70 عامًا.. ستروين DS 23 تجذب العشرات من عشاقها

أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "كي جي إم" KGM في مصر، عن استمرار عروضها الخاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك حتى نهاية الشهر الكريم، وذلك على طرازاتها المتاحة بالسوق المصري.

وتشمل العروض طرازي Torres Actyon، حيث يحصل العملاء على وثيقة تأمين مجانية لمدة عام كامل، إلى جانب 5 صيانات مجانية حتى 40 ألف كيلومتر، فضلًا عن كاش باك مميز ضمن شروط الحملة الترويجية.

وأكدت الشركة، أن العروض تسري لفترة محدودة وحتى نهاية شهر رمضان، على أن يتم تطبيق الشروط والأحكام المنظمة للحملة لدى شبكة الموزعين المعتمدين.

كي جي إم توريس

تقدم كي جي إم توريس الجديدة تبدأ من 1.449.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها 1.585.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.715.000 جنيه 1.799.000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1.839.000 جنيه.

تعتمد كي جي إم توريس على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر.

كي جي إم أكتيون

تعتمد أكتيون على محرك سعة 1.5 لتر تربو بقوة 163 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، سرعة قصوى 191 كم/س، ومعدل استهلاك وقود 8.1 لتر لكل 100 كم، وتتوفر بخيار الدفع الأمامي أو الدفع الكلي AWD.

تتوفر أكتيون بفئتين في السوق المصري، فئة Highline بسعر مليون و790 ألف جنيه، وفئة Topline بسعر مليون و990 ألف جنيه.

