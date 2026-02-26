إعلان

بالصور.. كيا تطلق سيارتها كارنفال هايبرد العائلية رسميًا في الأسواق

كتب : مصراوي

11:45 ص 26/02/2026
سول - (د ب أ):

أطلقت شركة كيا الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، سيارتها Carnival Hybrid الهجينة الجديدة، التي تعد مناسبة للعائلات؛ حيث يمكن تجهيزها بما يصل إلى ثمانية مقاعد، بينما يبلغ طولها 5.15 متر.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Carnival Hybrid الجديدة تتألق بواجهة جريئة ومصابيح نهارية بتوقيع“Star Map” تمنحها حضورا قويا على الطريق.

راحة وفخامة كيا كارنفال الجديدة

وفي المقصورة الداخلية، تركز كيا على الراحة والفخامة، خاصة مع مقاعد الصف الثاني من فئة VIP الاختيارية القابلة للتعديل كهربائيا والمزوّدة بالتدفئة والتهوية ووضعية استرخاء شبيهة بمقصورات درجة الأعمال.

وتشتمل المقصورة الداخلية على شاشتين بقياس 12.3 بوصة، مع نظام ملتيميديا حديث يعمل بسلاسة، مع كاميرا لمراقبة المقصورة الخلفية ونظام اتصال داخلي يتيح التحدث مع الركاب في الخلف بوضوح، وهي مزايا عملية للعائلات في الرحلات الطويلة.

نظام دفع كيا كارنفال هايبرد الجديدة

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين تربو بسعة 1.6 لتر مقترن بمحرك كهربائي بقوة 54 كيلووات، لتبلغ القدرة الإجمالية 180 كيلووات/245 حصان، مع عزم دوران يبلغ 367 نيوتن متر.

ويتراوح معدل استهلاك الوقود بين 7 و7.5 لتر/ 100 كلم

كيا كارنفال أسعار السيارات

