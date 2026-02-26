بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

تهنئة الرئيس: نصر عزيز وميراث شرف

جاء في البرقية: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم، وبمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف الوزير: "تأتي ذكرى هذه الملحمة الخالدة التي ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ بحروف من نور، لتجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر بالانتصار والإعزاز بما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء، متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين، قاصدين إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، فكان نصراً عزيزاً مؤزراً وميراث شرف وعزة تفاخر به الأجيال.. حفظ الله مصر وسدد خطاكم لما فيه رفعة الوطن".

تهنئة وزير الدفاع: الجيش والشرطة في رباط إلى يوم الدين

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء فيها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

وتابع: "إننا نعتز بهذه المناسبة الغالية التي تعد بحق شاهد صدق على الشجاعة والإقدام، التي تجلت في القوات المسلحة الباسلة بما قدمته من تضحيات وما حققته من انتصارات سنظل نزهو بها على مر الأيام والأعوام.. حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لحماية الوطن، ولتبقى مصر الكنانة جيشاً وشرطة وشعباً في رباط إلى يوم الدين".

تهنئة رئيس الأركان: تضحيات سطرت النصر العظيم

وبعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها: "يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان، أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

واختتم البرقية: "إننا نذكر بكل التقدير والوفاء ما قدمه رجال قواتنا المسلحة الباسلة من عطاء وفداء، وما بذلوه من تضحيات وما سطروه من بطولات كان لها أكبر الأثر في تحقيق هذا النصر العظيم.. حفظ الله مصر ورحم شهداءنا الأبرار ورعى رجالها وأبطالها".

