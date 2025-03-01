7 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الوقود أثناء القيادة

كتب - محمد جمال:

في ظل ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية يسعة العديد من سائقي السيارات عن أبرز الطرق الفعاله التي تسهم بشكل كبير في خفض استهلاك الوقود بالسيارة وهذا للتقليل من تكاليف التشغيل.

ونستعرض من خلال التقرير التالي عددا من النصائح المهمة لخفض استهلاك الوقود بسيارتك:

إيقاف المحرك

إيقاف المحرك عند التوقف أمام الإشارات المرورية أو في الزحام لمدة تزيد عن 20 ثانية.

تجنب التسارع

للحفاظ على الوقود لأطول مسافة ممكنة يجب أن يتجنب السائق التسارع عند الانطلاق بالسيارة أو التسارع قبل الإشارات المرورية الحمراء، مع مراعاة تجنب تخطي السرعة 130 كلم/س على الطرق السريعة.

إنقاص الوزن

زيادة وزن السيارة تتسبب في استهلاك المزيد من الوقود، وتشير الدراسات إلى أن كل 100 كجم تزيد من معدل الاستهلاك بنسبة 0.3 لتر لكل 100 كم.

ضغط الإطارات

عدم ضبط ضغط هواء الإطار يساهم في استهلاك المزيد من الوقود التي بنسبة قد تصل إلى 10%، لذلك يجب اتباع تعليمات الصانع الموضحة لضغط الإطار الصحيح.

تقليل السرعة

هناك قاعدة أساسية تفيد بأنه "كلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك الوقود"؛ بالتالي كلما قلت سرعة السيارة كلما وفرت في البنزين، وكل ما عليك هو الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/ س.

الفرامل

حافظ على سرعتك وخاصة عند المنخفضات باستخدام الفرامل مع ترك المحرك متصلاً، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلات، ولا تضغط على دواسة البنزين أثناء النزول عن المنحدرات.

صيانة المحرك

إجراء الصيانات الدورية للمحرك وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقررو، بالإضافة إلى تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسبات الضارة جميعها أمور تساعد في الحد من استهلاك السيارة للوقود.

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