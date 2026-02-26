رغم مرور 70 عامًا.. ستروين DS 23 تجذب العشرات من عشاقها

تقدم شركة ڤي چي ڤي "VGV" موتور إيجيبت التابعة لمجموعة IFG للتجارة، السيارة U70 Pro المجهزة كأرخص سيارة بسبع مقاعد في مصر خلال شهر فبراير 2026 الجاري.

تصنف ڤي چي ڤي U70 Pro كأرخص سيارة 7 راكب في مصر وهي متاحة بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و20 ألف جنيه للفئة Highline، ومليون و100 ألف جنيه للفئة TOPLINE.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ڤي چي ڤي U70 Pro التفصيلية بالسوق المصري:

تتمتع السيارة الصينية الجديدة بأبعاد يبلغ طولها 4825 مم وعرضها 1870 مم، بينما يصل ارتفاعها الكلي إلى 1691 مم.

تم تجهيزها بقاعدة عجلات بطول 2800 مم، وهي مزودة بعجلات رياضية بقياس 18 بوصة. كما تتمتع بمساحة تخزين واسعة تبلغ 1800 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تعمل السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 215 نيوتن متر، مع ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

تتميز السيارة أيضًا بمصابيح LED نهارية وأمامية وخلفية، زجاج ملون، ومرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيًا كهربائي، بالإضافة إلى باب شنطة كهربائي.

أما من حيث السلامة، فتحتوي السيارة على العديد من الأنظمة المتطورة، مثل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات.

كما تم تزويدها بحساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، مثبت سرعة، ونظام ARP للحماية من الانقلاب، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية EPB، وأنظمة HAC و DAC للمساعدة في صعود وهبوط المنحدرات.

على صعيد الراحة والترفيه، توفر السيارة مزايا مثل زر تشغيل وإيقاف المحرك، الدخول بدون مفتاح عبر بصمة الإصبع، شاشة معلومات بحجم 10.25 بوصة، ونظام صوتي محيطي، إلى جانب تكييف أوتوماتيك، فتحة سقف بانورامية، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا في 6 اتجاهات.