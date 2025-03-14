سيارة كهربائية مقدمة من الوكيل بـ 2 مليون و 390 ألف جنيه –تعرف عليها

كتب- محمود أمين :

تقدم شركة راية أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "إكسبينج" Xpeng التجارية في مصر، سيارتها الكهربائية G6 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و390 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ2 مليون و590 الف جنيه، يمكن التعرف على مواصفاتها فيما يلي:

تعتمد إكسبينج G6 الجديدة على محركات كهربائية تتراوح قوتها من 190 كيلووات (258 حصانًا) إلى 350 كيلووات (476 حصانًا)، ما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية، تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س.

تقدم السيارة ببطاريات بسعة 66 أو 87.5 كيلووات، ما يتيح لها مدى سير يتراوح بين 470 و570 كم.

تصميم إكسبينج G6 الخارجي يعكس ملامحها الرياضية، ويبلغ طولها 4.750 ملم وارتفاعها يصل إلى 1.650 ملم، ما يجعلها تنتمي لفئة الكوبيه.

تم تجهيز مقصورة السيارة بعدد من التقنيات الحديثة التي توفر قدر كافٍ من الراحة والرفاهية للسائق والركاب، يذكر منها شاشة التحكم اللمسية قياس 15 بوصة، إلى جانب نظام صوتي متطور ومنافذ ربط بالأجهزة الذكية مثل USB.

كما تم تزويد السيارة بعدد من أنظمة دعم السائق التي تسهم في تسهيل المناورات وركن السيارة، مثل كاميرات الرؤية الخلفية، مستشعرات الرادار، والمستشعرات بالموجات فوق الصوتية، مما يوفر تجربة قيادة مريحة