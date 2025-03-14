قبل ارتفاع أسعاره.. هذه أرخص وأقل سيارة استهلاكا للوقود بمصر

كتب - محمد جمال:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الوزارة الأسبوعي، الأربعاء، إن الوزارة تتابع يوميا أسعار كل السلع وتحركاتها في الأسواق.

شهدت أسعار البنزين والسولار استقرارًا في السوق المحلية خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، حيث لم تطرأ أي زيادات جديدة منذ آخر تعديل شهدته الأسعار في أكتوبر 2024 من العام الماضي.

وأوضح مدبولي ان الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن رفع دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اجتماعها في أبريل المقبل، بحسب ما أكدته اللجنة التي قررت في اجتماعها الأخير في أكتوبر إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر.

وتباع المشتقات البترولية وفقًا لآخر تسعير في أكتوبر الماضي، لتر بنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ويبلغ سعر بيع لتر بنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر لتر السولار 13.5 جنيه، وسعر غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ومع الاستعداد لرفع أسعار البنزين بمشتقاته، يبحث العديد من المواطنين بالسوق المصري عن أرخص الطرازات المستعملة الموفرة في استهلاك الوقود بمصر خلال الوقت الحالي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أرخص سيارة في مصر موفرة في استهلاك الوقود:

تعد سوزوكي ألتو أرخص سيارة حديثة بالسوق المصري وأقل سيارة استهلاكا للوقود إذ تستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر وتتوفر بخزان وقود 35 لتر وسرعتها القصوى 130 كم ساعة.

تعتمد سوزوكي ألتو على محرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا بنظام حقن إلكتروني وجر أمامي ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تتميز ألتو الجديدة بعدد من تجهيزات الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وإنذار لربط حزام الأمان، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل أمان خلفي.

يمكن شراء سوزوكي ألتو موديل 2020 بمتوسط سعري 350 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.

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