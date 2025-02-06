أحدث أسعار هيونداي إلنترا AD المجمعة محليًا بمصر

بعد الإعلان عن أحدث الأسعار| تعرف على أرخص سيارات هيونداي بمصر

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كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الكورية الجنوبية بالسوق المحلي خلال شهر فبراير الجاري.

وشهدت قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، استقرار أسعار هيونداي إلنترا AD سيدان العائلية موديل 2025 الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر.

تبدأ أسعار هيونداي إلنترا AD من 990 ألف جنيه للفئة Smart الأولى، والفئة Modern الثانية مليون و70 ألف جنيه، والفئة الثالثة Topline مليون و175 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر على محرك 1600 سي سي بقوة 127,5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تتوفر سيارة هيونداي بطول كلي 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

السيارة مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra AD بشكل أكثر جرأة يبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

تم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.

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