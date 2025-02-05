هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟

كتب - محمد جمال:

علق المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، على ما يتردد بشأن تأثر قطاع صناعة وتجارة السيارات في مصر بالقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية، وما تبعه من رد للجانب الصيني بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10% على جميع السلع المستوردة من الصين إلى الولايات المتحدة ودخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وفي رد سريع الثلاثاء أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض ضريبة بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وضريبة بنسبة 10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات.

وقال سعد في تصريح لـ"مصراوي" إن أسعار السيارات بمصر لن تتأثر بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مطلقًا، مضيفًا أن المقصود بهذه الحرب الاقتصادية هما أمريكا والصين فقط، ومصر ليست طرفًا في هذا الصراع.

وأوضح أن السوق المصري قد يتضرر حال اتخذت أمريكا أو مصر قرارات ضد بعضهما البعض بشكل مباشر، مؤكدًا أن سوق السيارات بمصر سيشهد خلال الفترة القادمة استقرارًا كبير على صعيد أسعار السيارات الجديدة.

وأشار إلى أن حالة الاستقرار المتوقعة بالأسعار ترجع إلى دخول عدد من الطرازات المجمعة محليًا للسوق المصري خلال الأونة الأخيرة فضلًا عن المتوقع طرحها خلال الفترة القادمة.

ولفت أمين مصنعي السيارات إلى أن سوق السيارات سيشهد منافسة حقيقة مع طرح العديد من السيارات بأسعار تنافسية، وذلك بعد فترة كبيرة من زيادات الأسعار خلال الآونة الأخيرة.

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