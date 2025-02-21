بلاك بادج سبكتر الكهربائية أقوى سيارة تنتجها رولز رويس

لندن - (د ب أ):

رغم أن السيارة رولز رويس سبتكر الكوبيه الكهربائية هي واحدة من أغلى السيارات الكهربائية في العالم بسعر يبدأ من 400 ألف دولار، تعتزم الشركة البريطانية لطرح فئة أفضل وأعلى سعرا من هذا الطراز وهي بلاك بادج سبكتر التي تمتلك قوة أكبر ومدى أطول، لتصبح أقوى سيارة تنتجها رولز رويس على الإطلاق.

وتبلغ قوة محرك السيارة الجديدة 659 حصانًا مع عزم شدته 792 رطلًا لكل قدم مكعب، من خلال مجموعة نقل الحركة الكهربائية الخاصة بها، كما تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 1ر4 ثانية تقريبا، مما يجعلها أيضًا واحدة من أسرع سيارات رولز رويس على الإطلاق.

كما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي لوضع الطاقة في جميع الزوايا الأربع من خلال محركين كهربائيين مرتبطين بحزمة بطارية ضخمة تبلغ قدرتها 102 كيلووات/ساعة.

ومن المفترض أن تقدم فئة بلاك بادج المزيد من القوة والمزايا لعشاق السيارات الفارهة، كما تقدم نكهة الفخامة مختلفة من عما تقدمه رولز رويس عادةً، مع لمسات داكنة وخيارات تصميم أكثر جرأة تهدف إلى تحقيق أقصى كفاءة ديناميكية وقدرة على تجنب مقاومة الهواء، مما لا تقدمه السيارات القياسية من الشركة البريطانية عادةً.

وتتميز المقصورة الداخلية بسطح منسوج مما يعرف باسم الألياف التقنية، على شكل الألماس مع زخرفة نجمة مضيئة في جميع الأنحاء.

ولإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لسيارة بلاك بادج سبكتر الجديدة، يجب على السائق تنشيط وضعين جديدين هما "وضع اللانهائي" (إنفينتي) الذي يطلق الطاقة الكاملة للسيارة ويستخدم عند الحاجة إلى أقصى طاقة ممكنة، والوضع الثاني هو وضع الحيوية (سبريتيد) الجديد الذي يتيح الاستفادة من أقصى عزم للدوران، وبالتالي القيام بأشياء ممتعة في سيارتك الكهربائية مثل عمليات الإطلاق تحت السيطرة للسيارة.

في الوقت نفسه فإن استخدام عجلات مقاس 23 بوصة، في السيارة بلاك بادج يخفض مدى البطارية من 277 ميلا إلى 251 ميلا فقط، في حين يصل المدى إلى 266 ميلا عند استخدام عجلات مقاس 22 بوصة.

وفي حين لم تكشف رولز رويس النقاب عن السعر الرسمي للسيارة الجديدة، من المتوقع أن يبدأ من 490 ألف دولار.