"الفتيس و15 ألف جنيه" يفصلان شيري أريزو 5 عن أرخص سيارة سيدان في مصر

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة شيري أريزو 5 Facelift الجديدة المجمعة محليًا خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويعد هذا التخفيض الأول منذ تقديم السيارة بنسختها المحسنة محليًا في يوليو الماضي.

وانخفضت أسعار أريزو 5 موديل 2026 بقيم تتراوح بين 10 آلاف جنيه و26 ألف جنيه، لتبدأ أسعار الفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي من 665 ألف جنيه بدلًا من 675 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثانية بعد التخفيض بسعر 699 ألف جنيه مقارنة بـ725 ألف جنيه سابقًا، والفئة الثالثة بسعر 740 ألف جنيه بدلًا من 755 ألف جنيه.

وبفضل هذا التخفيض، اقتربت شيري أريزو 5 من "بروتون ساجا"، التي تصنف أرخص سيارة سيدان في مصر خلال 2025، حيث يفصل بينهما 15 ألف جنيه فقط، مع اختلاف نوع ناقل الحركة، إذ تأتي الفئة الأولى من أريزو بناقل يدوي، بينما تتوفر ساجا بناقل أوتوماتيك.

في التقرير الآتي مقارنة بين شيري أريزو 5 فيس ليفت وبروتون ساجا:

الأداء وناقل الحركة

تقدم شيري أريزو 5 بمحرك 1.5 لتر بقوة 114 حصان وعزم 141 نيوتن/متر، مع خيار ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT، ما يمنحها أداء وتسارع أفضل على الطرق الطويلة.

في المقابل تأتي بروتون ساجا بمحرك 1.3 لتر بقوة حوالي 95 حصان وناقل حركة أوتوماتيك بـ4 سرعات، أداء مناسب للتنقلات اليومية داخل المدينة.

المساحة والراحة

تأتي شيري أريزو 5 المحسنة بطول 2650 مم، مع خلوص أرضي يقدر بـ120 مم، إلى جانب سعة تخزين خلفية تصل إلى 430 لترًا، الأمر الذي يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي داخل الطرق الحضرية.

عل الجانب الآخر تقدم بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

شيري أريزو 5 تأتي أكبر حجمًا من ساجا، ما يمنح مساحة داخلية أوسع وشنطة خلفية أكبر (حوالي 430 لتر مقابل 413 لتر)، كما تتميز تجهيزاتها الداخلية بالفخامة، بما في ذلك شاشة 7 بوصة، نظام ربط الهاتف الذكي، مرايا وزجاج كهربائي، فتحة سقف، ومقاعد مريحة. بينما توفر ساجا تجهيزات أساسية تكفي للتنقل اليومي، مثل شاشة وسائط، بلوتوث، وزجاج كهربائي.

وسائل الأمان

أريزو 5 مجهزة بوسائد هواء أمامية ونظام ESP للتحكم الديناميكي، مساعد على المرتفعات، تحذير من التصادم الخلفي، إضافة إلى الوسائد الهوائية. ساجا توفر تجهيزات أساسية تشمل وسائد أمامية، فرامل ABS + EBD، وحساسات ركن خلفية.

من وسائل أريزو أيضًا توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن خلفية، إضافة إلى نظام تثبيت مقاعد الأطفال وتنبيه عند تجاوز السرعة. أما الفئة الأعلى، فتضاف إليها كاميرا خلفية للمساعدة أثناء عملية الركن.

أما بروتون ساجا تأتي قياسا بوسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

أنظمة الراحة والمساعدة

تمتلك أريزو 5 فيس ليفت شاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة، وفتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية، بينما تحصل فئة التجهيز الأعلى على شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة تدعم تطبيقات الهواتف الذكية، إضافة إلى مثبت سرعة، وتكييف بتحكم كهربائي، ووظائف متعددة لعجلة القيادة.

أما تجهيزات ساجا، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

ويتوفر بالسيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

قيمة مقابل السعر

تعتبر ساجا 2026 الأرخص في السوق، بسعر رسمي حوالي 650 ألف جنيه، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للميزانيات المحدودة. أما أريزو 5، التي تبدأ من 665 ألف جنيه تقدم قيمة أعلى نسبيًا من حيث الأداء والتجهيزات والراحة.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

بعد تجاوزه 200 ألف جنيه| سيارات مستعملة بديلة لـ"التوكتوك" تصلح لنقل الركاب

بعد بدء خطة الاستبدال بالجيزة.. أسعار ومواصفات "بجاج كيوت" بديل التوك توك

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟