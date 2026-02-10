رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات

أول رد من منتجة مناعة: "لا يوجد تدخلات في السيناريو ونفخر بالعمل مع هند

يجسد نجوم ونجمات مسلسلات رمضان 2026 ، شخصيات متنوعة، ولكل منهم مهنة مختلفة لها تأثيرها القوي على المسلسل الذي يقدمه.

ومع بداية العد التنازلي لعرض المسلسلات، يرصد "مصراوي"، أبرز المهن التي يظهر بها كل نجم ونجمة.

"ضابط أمن وطني"

يعود الفنان أمير كرارة لتقديم البطولات الوطنية التي ارتبط بها الجمهور، حيث يجسد في مسلسله الجديد "رجال الظل" شخصية ضابط أمن وطني يخوض مواجهة استخباراتية معقدة في مواجهة أحد رموز التنظيمات الإرهابية "شريف منير".

"ملاكم وصنايعي"

يقدم الفنان أحمد العوضي، في مسلسل "علي كلاي"، حيث يظهر بشخصية "علي" الذي يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، و يمارس رياضة الملاكمة كمهارة أساسية ضمن صراعات العمل.

"مصممة مجوهرات"

وتظهر النجمة نيللي كريم، في مسلسل "على قد الحب"، كـ "مصممة مجوهرات".

"هاكر"

وتفاجئ الفنانة حنان مطاوع جمهورها في مسلسل "المصيدة" (15 حلقة) بدور "فريدة"، وهي "هاكر" محترفة في عالم الجريمة الإلكترونية وتورط أصدقاءها في شبكة من الخداع.

"الكيميائي"

يجسد مصطفى غريب بمسلسل "هي كيميا" دور "دكتور كيميائي" يجد نفسه مضطراً لاستغلال علمه في تصنيع "مخدر جديد" بناءً على طلب شقيقه تاجر المخدرات، الذي يجسد دوره الفنان دياب.

"طبيبة"

تقدم منة شلبي، شخصية طبيبة ضمن قافلة إنسانية في مسلسل "تحت الحصار".

"بلوجر"

تؤدي ريهام حجاج، شخصية، "بلوجر وإنفلونسر" شهيرة في مسلسل "توابع".

"فني كاميرات"

يظهر عصام عمر، في شخصية عملها هو فني تركيب كاميرات مراقبة في مسلسل "عين سحرية".

"مدرس"

ويجسد آسر ياسين، شخصية مدرس ثانوي يواجه أزمات الجيل الجديد في مسلسل "اتنين غيرنا".

"محامي"

ويقدم كريم محمود عبد العزيز، دور محامي في موسم دراما رمضان 2026، وذلك من خلال مسلسل يحمل عنوان "المتر سمير".

"تاجرة مخدرات"

تؤدي هند صبري، شخصية تاجرة مخدرات، في حي الباطنية، في مسلسل"مناعة".