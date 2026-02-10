تعيين حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

تعديل في 05:39 م

القاهرة - مصراوي:

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النوب، تعيين الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ضمن التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ووافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الوارد في خطاب رئيس الجمهورية للمجلس، والذي تضمن:

خالد عبدالغفار وزيرا للصحة

كامل الوزير وزيرًا للنقل

منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة

بدر أحمد عبدالعاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج

محمد فريد وزيرا للاستثمار والتجارة

عبدالعزيز قنصوه، وزيرا للتعليم العالي

راند المنشاوي، وزيرا للإسكان

رأفت هندي، وزيرا للاتصالات

ضياء رشوان وزيرا للإعلام

صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي

هاني عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية

حلمي الشريف للعدل

جيهان زكي وزيرا للثقافة

أحمد رستم، وزير للتخطيط

جوهر نبيل، للشباب والرياضة

حسن رداد، وزيرا للقوى العاملة

خالد هاشم، وزيرا للصناعة

محمد أبوبكر صالح، نائبا لوزير الخارجية

وليد عباس، نائبا لوزير الإسكان

م/ أحمد عمران، نائبا لوزير الإسكان للمرافق

سمر عبدالواحد، نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

